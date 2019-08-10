Karizmatik görünmek için dikkat edilmesi gereken 7 kural!

Nasıl karizmatik olunabileceğini sizler için araştırdık. Çekici ve özel gözükmeyi sağlayan karizma; yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, etkili anlatım ve metafor kullanımı, özgüven, anlatımı destekleyecek ve duyguları yansıtacak bir vücut dili kullanımı olarak da tanımlanmaktadır. Çeşitleri olduğu söylenen karizma ile ilgili detayları sizler için derledik. “Nasıl karizmatik olurum?” sorusunun cevabı haberimizin devamında sizlerle…

KARİZMATİK OLMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İster sevin ister nefret edin, Bill Clinton, Steve Jobbs ve Tony Blair'in ortak yanı karizmalarıdır. Karizmatik liderler yanlarındaki insanların daha sadık olmasını ve daha çok çalışmasını sağlar. Peki, nasıl karizmatik olunur?

Araştırmalar karizmanın şu özelliklere dayandığını gösteriyor: Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, etkili anlatım ve metafor kullanımı, özgüven, anlatımı destekleyecek ve duyguları yansıtacak bir vücut dili kullanımı.

Çekici ve cazibeli olmak için insanlarla göz teması kurmak ve gülümsemek gerekir. İnsanlara kişisel sorular sorup kendileri hakkında konuşmasını sağlamak, onlarla empati kuracak sözler sarf etmek önemlidir.

Karizmatik liderler ise insanları uzaktan etkiler, onlarla doğrudan temas kurmaları gerekmez. Yani çekici insanlar popüler olur ama karizmatik insanlar öyle olmak zorunda değildir.

Liderlik koçu karizmayla ilgili bir kitabın yazarı olan Olivia Fox Cabane'ye göre, "Sevilmeden de karizmatik olabilirsiniz".

Cabane, karizmanın çeşitleri olduğunu söylüyor: Kamera karşısında gösteri yapmayı seven Marilyn Monroe'da örnek bulan ve öğrenmesi zor 'yıldızlara özgü' karizma; dikkatle dinlemeyi gerektiren 'odaklanma' karizması ve Budist lider Dalai Lama'nın sergilediği ve öğrenilebilir türden 'iyilik' karizması.

KARİZMA ETKİSİ

Karizmatik davranışlar sergilemenin sayısız yararı vardır. Örneğin, etkilemek istenen insanların önem verdiği değerlerle örtüşen değerlere sahip çıkılması halinde 'karizmatik etki' oluşur. "İnsanlar kendilerinin ifadesini sizde bulacak, sizin gibi olmaya çalışacak, sizin yolunuzdan gitmek isteyecektir" diyor Lozan Üniversitesi'nden örgütsel davranış profesörü John Antonakis.

Karizma, insanların yardımcı olma ve ortak çalışma isteğini de artırır. Antonakis'e göre, "Karizma sadece insanların tercihlerini değil, aynı zamanda başkalarının ne yapacağına dair düşüncelerini de etkileyerek yardımcı olur".

Peki neden bu etkiler ortaya çıkıyor? Araştırmalar bunun güvene dayandığını gösteriyor. Karizmatik liderlerin çalışanları üzerinde güven oluşturması daha kolay oluyor ve birlikte çalıştıkları ekibe ve şirkete bağlılıkları sözleşmelerinin gereklerinin ötesine bile geçebiliyor.

NASIL KARİZMATİK OLUNUR?

Karizmatik lider taktiklerinin öğrenilmesi yoluyla bu özellik geliştirilebilir.

Bunun için metaforlar, hikayeler, anılar, tezatlar, listeler, retorik sorular gibi kategorilerden oluşan dokuz sözel taktik gerekir. Konuşmacının söylediklerine inandığını göstermesi, hedef kitlenin duygularını paylaşması, onların kendilerinden beklentilerini yükseltmelerini sağlaması ve özgüven aşılaması önemlidir.

İngiltere'nin eski başbakanlarından 'Demir Leydi' lakabıyla bilinen "Margaret Thatcher, retoriği ve bu taktikleri kullanması nedeniyle inanılmaz karizmatikti" diyor Antonakis. Thatcher'ın konuşmaları birçok deyim ve kelime oyunlarının yanı sıra retorik sorular, hikayeler, tezatlar, listeler ve yüksek hedefler içeriyordu.

Ama önemli olan sadece kullanılan kelimeler değil. Vücut dili, jestler, yüz ifadesi ve ses tonunun da vermek istediğiniz mesajı destekler nitelikte olması gerekir. "İnsanların size inanması için inandırıcı olmanız lazım" diyor Antonakis.

Hillary Clinton'ın Bill Clinton'dan daha az karizmatik olmasının bir nedenini de buna bağlıyor. "Bill Clinton'a kıyasla Hillary çok soğuk bulunuyor; kocası kadar sıcak ve halktan biri olma imajı sergileyemiyor." Ayrıca onun yüz ifadeleri, jestleri ve tonu, iletmek istediği mesajı desteklemiyor, "ezbere konuşuyor" havası veriyordu.

Yöneticilere karizma eğitimi veren Fox Cabane, kullanılacak stratejinin ne tür bir karizma istendiğine bağlı olduğunu söylüyor.

"Otorite karizması örneğin bir yangın var ve herkesi dışarı çıkarmak gerektiğinde işe yarayan karizmadır. İnsanların sizi ne kadar sevdiği önemli değildir, önemli olan sözünüzü dinletmektir."

Bu karizmayı güçlendirmenin en iyi yolu özgüveninizi geliştirmektir. Dövüş sporlarına gitmek ve fiziksel duruşunuza özgüven katmak önemlidir.

"Rakibini kendi bölgesinden kovmaya çalışan büyük bir goril gibi durmak gerçekten işe yarıyor" diyor Cabane.

Apple'ın eski CEO'su Steve Jobbs'un konuşmalarını yıllar boyunca defalarca izleyen Cabane, onu "görsel karizma"nın en iyi örneği olarak görüyor.

"1984'teki ilk konuşmasında Jobbs çok bilmiş bir öğrenciyi andırıyor. Ne bir varlık ne de sıcaklık sergiliyor. Ama 2000'lerden itibaren karizma unsurlarını görüyorsunuz. Önce varlığını hissettirmeye başlıyor, izleyicilerle göz teması var ve ürüne değil onlara odaklanıyor. Daha sonra ise gücünü sergilemeyi, sahneyi ve sesini iyi kullanmayı öğreniyor."

İnsanların daha karizmatik görüldüğü diğer durum ise ölüm sonrasıdır. Yapılan araştırmalar, insanlar öldükten sonra olduklarından daha karizmatik görüldüklerini gösteriyor.