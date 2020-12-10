Kargo paketinden yanlış ürün çıktı ne yapacağım?

"İnternetten aldığım ürün yerine başka bir şey çıktı, kargo paketimden yanlış ürün çıktı." gibi yakınmaları son zamanlarda çok duyuyoruz. İnternetten alışveriş kolaylık sağladığı gibi dezavantajları da var. Bunların başında ise internetten alınan bir ürün yerine alakası olmayan başka bir ürün gelmesi ve bu markaların bir anda ortadan yok olması sorunu geliyor. Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, özellikle yılbaşı alışverişlerinde internetten alışveriş yapanlar için uyarıda bulundu.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, internetten yapılan alışverişlerde değişim ve iade konusunu anlattı.

EN ÇOK ŞİKÂYET SOSYAL MEDYADAN ALINAN ÜRÜNLERDEN

Levent Küçük, derneğe müracaat eden birçok kişinin sosyal medya üzerinden alışveriş yaptığını, beğendiği ve satın aldığı ürün ile kendisine gönderilen ürünün farklı olduğunu, tabir yerinde ise işine yaramayacak çok kalitesiz bir ürün gönderildiğini, ürünü teslim alırken kargo firmasına ürün bedelini ödediğini, firmaya ulaşmaya çalıştığını, ancak, sipariş esnasında ulaştığı firmaya şimdi ulaşamadığını belirterek, bu şekilde tüketicilerin yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

ALIŞVERİŞ SİTESİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Son günlerde, özellikle Facebook veya Instagram gibi sosyal paylaşım yerlerinden alışveriş yapan ve sonrasında benzer sorunlarla karşılaşılan çok sayıda şikayet geldiğini belirten Küçük, şu şekilde konuştu:

"Özellikle satışlarda tanıtılan ürün ile gönderilen ürün arasında farklılık olması, sonrasında, satışı yapan muhataplara ulaşılamaması, ürün ve para iadesi yapılamaması başlıca sorunlardır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, öncelikle alışveriş yapılan internet sitesinin (firmanın) seçimine çok özen gösterilmelidir. Kurumsallaşmış, internet sitesini yasalara uygun oluşturarak satış yapan firmalara öncelik verilmelidir. Facebook ve Instagram gibi yerlerde satış yapan, ancak, adresi, tüzel kişiliği ve vergi kaydı bilinmeyen ya da bulunmayan firma ya da kişilere itibar edilmemelidir."

CAYMA SÜRESİ 14 GÜN

İnternetten alınan ürünlerde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Küçük, önerilerini şöyle sıraladı:

"Ürünün marka ve fiyat cazibesine kapılmamak gerekir.

İnternet üzerinden ya da telefonla yapılan alışverişler, yasal açıdan uzaktan satış veya mesafeli sözleşme kapsamındadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, uzaktan yapılan satışlarda, tüketicinin 14 gün içinde, hiç bir gerekçe ileri sürmeksizin cayma hakkı vardır.

Bu açıdan, internet ya da sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde, karşı tarafa (ulaşabilirseniz) 14 gün içinde cayma bildiriminizi iletmelisiniz.

Ürünü teslim aldığınızda, kargo yetkilisi ile birlikte açıp, kontrol edip, sonrasında ürünün teslim alınması ve bedelinin ödenmesi yerinde olacaktır."

'KARGO BEKLEMEDEN GİTTİ' NE YAPACAĞIM?

Kargo uygulamaları konusunda da bilgi veren Küçük, şu şekilde konuştu:

"Uygulamada, kargo firmalarından kaynaklanan nedenlerle veya bazen ürünün mahremiyeti nedeniyle açıp, kontrol edip, sonrasında teslim almak mümkün olamamaktadır.

Karşı tarafa cayma bildirimizi iletmenize rağmen, ürün iadesi yapılamıyor ve size ürün bedel iadesi yapılmıyor ise, ürün bedelinin tutarına göre tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemesine müracaat edip, maddi zararınızın tazmin edilmesini talep edebilirsiniz.

Satış sonrasında firmaya ulaşamama, ulaşmanıza rağmen ödediğiniz bedelin iade edilmemesi gibi şartların oluşması halinde, dolandırıcılık fiili açısından, cumhuriyet savcılığına da müracaat edebilirsiniz. Ancak, bu tür alışverişlerde en önemli sorun, satış sonrasında muhataplara ulaşamamaktır.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bilinçli tüketici, ihtiyaçlarını önceden iyi tespit ederek, iyi piyasa araştırması yaparak, mal ve hizmetler arasında mukayese yaparak, gelirine, aile bütçesine en uygun ürünü, en uygun hizmeti satın alan kişidir. Bu açıdan, internet (özellikle sosyal medya) üzerinden yapılan alışverişlerimize, lütfen dikkat edelim, sonrasında mağdur olmayalım."