Bu şikayetlere dikkat! Doktor tercihinizden emin olun

Kardiyoloji bölümünün, hastalıkları tedavi etmek için kullandıkları testler bulunmaktadır. Kardiyolojik hastalıklar tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir. Meyve ve sebze tüketimini arttırmak, lifli gıdalar tüketmek, yiyeceklerdeki tuz ve şeker oranını azaltmak, sigara içmemek ve içilen ortamlarda bulunmamak kardiyolojik hastalıklardan korunmak için yapılabilecekler arasındadır.

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir.

KARDİYOLOJİK MUAYENE

Kalp hastalıkları, Dünyada ve Türkiye’ de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl 190 bin kişi kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp damar hastalıkları her zaman belirti ve bulgu vermeyebilir. Kalp hastalıklarının ilerlemeden tanısının konulması ve tedavi edilmesi için kardiyolojik check-up çok önemlidir.

KİMLER KARDİYOLOJİK MUAYENE YAPTIRMALIDIR?

Ailesinde kalp hastalığı olanlar.

Ailesinde sebebi bilinmeyen nedenle ani ölüm bulunan kişiler.

Sigara, alkol kullananlar.

Şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği olanlar.

Fazla kilolu olanlar.

Aktif spora başlayacak kişilerin spora başlamadan önce

Sağlığını düşünen herkesin kardiyolojik muayene yaptırmaları önerilmektedir.

KARDİYOLOJİK MUAYENE NELERİ KAPSAR?

Doktor muayenesi

Kalp check-up’ı doktor muayenesi ile başlar.

Fiziki muayenenin yanında Kalp hastalığı belirtilerine yönelik yakınmalar var mı?

Sigara ile alkol tüketimi

Obezite, diyabet, hipertansiyon veya ailede kalp hastalığı öyküsünün varlığı gibi risk faktörleri sorgulanır.

KARDİYOLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?