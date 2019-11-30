Ödem attırıyor, hızla zayıflatıyor

Kozmetikten, sağlıklı beslenme reçetelerine kadar karşımıza çıkan karbonatın en önemli özelliği suda kolayca çözünebilmesidir. Karbonatın hiçbir yan etkisi bulunmaması da ona gösterilen ilgiyi karşımıza açıkça çıkarıyor. Birçok problemin üstesinden gelen karbonat, vücudun pH seviyesini düzenliyor aynı zamanda temizlik yaparken de kullanılıyor. Çok fazla insan karbonatlı su içerek gündeme geliyor.

KARBONATLI SU İÇMENİN FAYDALARI

Vücudun pH seviyesini düzenler; pH seviyesinin yüksek ve ya düşük olması yanında sağlık problemleri getirir. Örneğin vücudun fazla asidik olması, diyabet, obezite, migren, katarakt, kanser hatta felç riskini beraberinde getiriyor. Her gün aç karnına karbonatlı su tüketimiyle pH seviyesi düzenlenebilir. Düzenli olarak tüketildiğinde hidroklorik asit içeren mide nötralize olur.

Mide ekşimesine iyi gelir ve rahatlatır.

Böbrek taşı oluşumuna engel olur; Taşın oluşması ise idrarın asit derecesinin yüksek olmasından ve vücudun demir dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli nedenlerinden biri de az su tüketimidir. Her gün aç karnına içtiğiniz karbonatlı su böbrek taşı oluşumuna engel olacaktır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler; karbonatın antiseptik özelliği vardır. İdrarın asit düzeyini azaltarak enfeksiyonların önüne geçer.

Mikrop kırıcı etkisi vardır; boğaz iltihaplanması gibi şikayetlerde sabahları karbonatlı suyla gargara yapılması öneriliyor.

Kötü kolesterolü düzenler; karbonatlı maden suyu içildiğinde LDL olarak bilinen kötü kolesterol düşüş olur. Ancak şu kısımda uyarı yapmak gerekmektedir; yüksek tansiyon hastaları karbonatlı maden suyu tüketmemelidir. Bu durumda kişi daha kötü bir hal alabilir.

GUT ve diğer eklem sorunlarını giderir; İdrardaki yüksek düzeydeki ürik asit ve vücut dokularındaki kan, acıya ve gut ya da artrit gibi kronik hastalıklara neden olabilir. Karbonatlı su pH seviyesini düzenlediğinden bu tür hastalıklarda tedavi olarak kullanılabilir.

Fiziksel performansı arttırır; fiziksel performans sırasında kaslarda ve eklemlerde laktik asit birikmesi durumu söz konusudur. Bu da eklemlerde ve kaslarda sertliğe ve beraberinde yorgunluğa yol açar. Karbonatlı su tüketimi sayesinde vücuttaki asit düzeyi kontrol altında kalacaktır ve bu tür şikâyetlerde azalma olacaktır.

Karbonatlı suyun, sabahları aç karnına bir su bardağına, bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek günde en fazla iki kez tüketilmesi önerilir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBİ HAFİFLETMEK İÇİN

Bu tedavi soğuk algınlığına, gribe ve alerjilere sebep olan mikroorganizmalarla savaşmak için çok faydalıdır.

Bu gibi durumlarda, bu yöntemi aşağıdaki şekilde kullanın:

1. Gün: Beş doz, yarım yemek kaşığı karbonatlı suyu her üç saatte bir alın.

2. Gün: Üç doz (aynı miktar) alın, tüm güne yayın.

3. Gün: Aynı dozu öğle yemeği ve akşam yemeği sonrası alın.

KARBONATLI SU İLE ZAYIFLAMA

Karbonatlı su aslında yeterli miktarda su içilmesi mantığına dayanmaktadır. Ancak tüketilen su karbonatla alkali hale getirildiğinden de kilo vermeyi hızlandırmaktadır. Karbonatlı su vücudun asit dengesini sağlar ve metabolizmayı hızlandırır. Bedeni toksinlerden arındırır ve temizler böylece toksinlerden arınmış bir beden daha kolay kilo verir.

Karbonatlı suyun zayıflamaya etkilerinden birisi de tok tutucu etkisidir. İştahın kapanmasıyla birlikte kişi çok fala yemek yiyemez ve bu durum sonunda da zayıflamaya başlar.

Karbonatlı suyun ödem söktürücü etkisi sayesinde de kollar ve bacaklardaki ödem hızla bedeni terk eder ve daha ince bir görüntü kazanılır.