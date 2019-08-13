Karbonat maskesi sivilceleri engelliyor! İşte tarifi!

Karbonat mutfakta da mucizeler yarattığı gibi sivilce tedavisinde de mucizevi bir yöntemdir. Nohutun pişme süresini kısaltan, gümüşlerin parlamasını sağlayan ve cildi beyazlatma sivilceleri kurutma gibi çok yönlü özelliğe sahip olan karbonat vazgeçilmezler arasında. Eğer sizde sivilce sorunu yaşıyorsanız karbonat ile sivilce tedavisi yöntemi tam size göre...

SİVİLCELER İÇİN KARBONAT MASKESİ

Sivilcelerin ciltte çıkması için bir çok neden vardır. Ancak bu nedenlerden en önemlisi olan siyah noktaların cilt gözeneklerini tıkayarak sivilce oluşumunu arttırmasıdır. Eğer sizinde siyah noktalardan dolayı cildinizde sivilceler çıktı veya sivilceler arttıysa kullanmanız gereken maskelerden bir tanesi de sivilceler için karbonat maskesi olmalıdır. Sivilceler İçin Karbonat Maskesi ise yüz bölgesinde çıkan sivilceler genel olarak cilt gözeneklerinin kapanması ile oluşur. Cilt gözeneklerinin kapanmasına neden olan en büyük problem de siyah noktalardır. Bu problemi çözmek için karbonat maskesi son derece uyumlu ve çözüm getirici maskelerden birisidir.

KARBONAT MASKESİ NE İŞE YARAR?

• Karbonat cilde sürüldüğünde üst deri tabakasının soyulmasını sağlar. Bu soyulma ile gözenekleri tıkayan maddelerin deriden uzaklaşmasını sağlar. Buna istinaden siyah noktalar ciltten arınır ve temizlenir.

• Karbonat maskesi cilde sürüldüğünde ciltte peeling etkisi yaratır. Peeling sayesinde ölü hücreler temizlenir, cilt lekeleri azalır.

• Bununla beraber siyah noktalar nedeniyle azan sivilceleri azaltır. Sivilce şişkinliği ve kızarıklığını alır.

KARBONAT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Karbonat maskesini hazırlayabilmek için aşağıdaki malzemeleri hazırlamanız gerekmektedir. Karbonat maskesi malzemeleri aşağıdaki gibidir.

• 4 çay kaşığı karbonat

• 2 çay kaşığı su

Hazırlanışı ve Uygulanışı : Karbonat maskesi için yukarıdaki ölçüler dışına da çıkabilir. Bunun için önemli olan karbonatın yarısı kadar su kullanmaktadır. Uygun bir kase içerisine yeteri kadar karbonat ve karbonatın yarısı kadar su ekleyip karıştırın. Karbonat maskesi cilde sürülmeden önce cilt temizlenmeli ve sadece problemli bölgelere sürülmelidir. Karbonat maskesi sürülürken kesinlikle ovalama yöntemi ile sürülmemelidir. Bir fırça,parmak dokunuşu veya kulak çöpü ile küçük dokunuşlar yapılabilir. Uygulama sonrasında 5-10 dakika kadar bekleyin ve cildinizi önce ılık su ile ardından da soğuk su ile yıkayın. Maskeyi haftada 1 kere uygulamanız yeterli,olacaktır.Karbonat maskesini hassas ve kuru ciltler uygulamamalıdır. Maskeyi cildinize uygulamadan önce küçük bir yerde alerji testi yapmalı ve sonrasında problemli bölgeye uygulanmalıdır. Cildinizin karbonata alerjisi olabilir. Karbonat maskesi son derece bilinçli yapılmalıdır. Bunun nedeni ise karbonatın PH değerinin fazla olmasıdır. Yüzün PH değeri 4,5-5 arasında iken karbonatın PH değeri 9 kadardır. Eğer yanlış uygulanırsa cildin PH yapısını bozar ve cildin kurumasına , ciltteki bakterilerin çoğalarak sivilcelerin azmasına neden olabilir. Karbonat maskesi cilde sürüldüğü anda yanma , ısınma veya ters bir reaksiyon ile karşılaşılırsa hemen yüzünüzü yıkayın ve karbonatlı maskeler kullanmamaya özen gösterin.