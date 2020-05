Karantinada filmkolik olanlar en çok ne izledi?

Koronavirüs salgın sürecinde en çok yapılan aktivite film izlemek oldu. Peki, karantinada en çok hangi filmler ve diziler izlendi? Kimler filmkolik oldu?

Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak evde zaman geçirmenin yollarını arayan milyonlarca kişi, çareyi film ve dizi izlemekte buldu. Türkiye’de, çevrimiçi dizi ve film izleme platformlarında kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, salgın filmleri de yoğun ilgi gördü. 2011 yapımı olan ve korona virüs sürecinde yaşananlara benzerliğiyle dikkat çeken Bulaşma (Contagion) isimli film, 9 yıl aradan sonra dijital mağazalar üzerinden en çok indirilen yapımlar arasına girdi. Dizi olarak ise, “Atiye”, “Rise of Empires: Ottoman” (İmparatorlukların Yükselişi: Osmanlı) ve “Aşk 101”, Türk kullanıcılar arasında en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı.

TÜRK FİLMLERİ ÇOK İZLENDİ



İHA'ya açıklamalarda bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Semra Keleş, “Dünya genelinde insanlar, evde vakit geçirmek için dijital platformlardan film ve dizi izliyor. 21 Nisan itibariyle Netflix, üye sayısının 183 milyona çıktığını duyurdu. 2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazandı. Türkiye’de de Netflix ve BluTV çok izlenen platformların başında geliyor. Netflix’in ülkemizde tekil ve aile hesapları göz önünde bulundurulduğunda, son dönemdeki kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı. Sinema salonlarının kapalı olmasıyla Türk yapımı vizyon gören ya da görmeyen filmler de Netflix’te seyirci ile buluştu. Son iki ayda Güzelliğin Portresi, Cinayet Süsü, Annem, 7. Koğuş, Karakomik Filmler, Bir Aşk İki Hayat, Recep İvedik 6, Aykut Enişte ve Çat Kapı Aşk filmleri, izleyiciler tarafından çok izlenen yapımlardan oldu. Covid-19 salgınıyla BluTV abone sayısında da önemli bir artış yaşandı. Bu platformda da Sokağın Çocukları, Aynen Aynen, Canlı Yayın Haber Kanalları, Pavyon, Ankara Havası, The Handmaid’s Tale, Ganyan, The New Pope, The Pier ve The Walking Dead gibi yapımlar, en çok izlenenler arasında yer aldı.” dedi.

MÜZİK VE PODCAST DE TERCİH EDİLDİ



İEÜ Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi İdil Somalı ise, korona virüs sürecinde en sık yapılan aktivitelerden birinin de müzik ve podcast dinlemek olduğunu belirtti. Somalı, “Podcast, aslında modern bir radyo formatı. Temel olarak ses ve video podcastleri olarak iki grupta değerlendiriliyor. Günümüzde talep gören podcast çeşidi, ses podcastleri. Ses podcastleri, videonun olmadığı ve sadece sesin iletilmesi ile yapılan bir kurgu. Genel olarak seri halinde yayınlanan bir dizi program çeşidi. Podcastin popüler olmasındaki en önemli sebepler; hobi, seyahat, sesli kitap gibi farklı alanlarda yayınlar içermesi ve ücretsiz olması. Podcast yayınlarının en önemli özelliklerinden biri de üreticilerin kolaylıkla kendi içeriklerini oluşturabilmesi ve platformlarda kolaylıkla yayınlayabilmesi. Podcastler, özellikle kamera ile barışık olmayan ve video çekme konusunda başarısız olan kullanıcıların fikirlerini ortaya koyması konusunda alternatif bir platform haline geldi.” diye konuştu.