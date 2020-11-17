Karantinada evde yapılacak sporlar

Pilates ve fitnes eğitmeni Seda Altın, evde sağlıklı yaşamın önemini ve önerilerini anlattı:



“Benim hikayem, doğuda görev yapan bir öğretmenin ‘spor salonu olmamasından’ yakınmasıyla başladı. Aslında herkes her yerde spor yapabilir. Bunun üzerine Instagram üzerinden eğitimlere başladım. Egzersiz kilo vermek için yapılır anlayışı yanlış. Öncelik sağlıklı yaşam.”

“Egzersiz eklem kabiliyetimizi geliştirmek ve kaslarımızı güçlendirmek için şart. Evde yapılacak sayısız egzersiz var. Hareket berekettir. Evde kalalım ama hareketsiz kalmayalım. Aynı zamanda dengeli ve sağlıklı beslenmek, yeteri kadar su içmek ve iyi uyumak şart!”

İŞTE EVDE YAPILABİLECEK SPORLAR

• Oturduğunuz yerden kalkın, küçük adımlarla diz çekerek yürüyün.

• 10-15 tekrardan sonra otur-kalk yaparak bacaklarınızın üst kısmını çalıştırın.

• Olduğunuz yerde parmak ucu koşun.

• Elinize küçük su şişeleri alın, kollarınızı yana açıp kapatın.

• Bir temizlik sopası alın, uçlarından tutup dirseklerinizi büküp sırtınıza doğru çekin.

• Elinizi belinize koyun, bacaklarınızı yana doğru aç-kapa yaparak sıçrayın.