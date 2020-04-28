Karantina süreci çocukların davranışlarını etkiledi. Birçok ebeveynin çocuğun can sıkıntısını gidermek için denemediği yol kalmıyor. Peki, karantina süreci çocuğun karakterini değiştirdi mi? Çocuk neden sıkılır?Karantina günlerinde ailelerin çocuklarına nasıl davranması gerektiğini haberin devamında bulabilirsiniz.

Evde kalan çocukların hareketlerinin değişmesinin nedenleri hakkında İHA'ya bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, çocukların doğaları gereği enerjik bir yapıları olduğunu ve bu enerjiyi atabilmesi için hareket etmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çocuğa gürültü yapma, zıplama, koşma demenin çocuğa ceza vermek ile aynı nitelikte olduğunu ifade eden Yahşi, şu şekilde konuştu:

“Zira çocuk ruhsal, zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini oyun oynayarak kazanır. Çocuk için oyun, adeta gerçek dünyanın bir yansımasıdır. Çocuğun dili oyundur, kelimeleri de oyuncak yaptığı etrafındaki objelerdir. Çocuk isteğini ve ihtiyacını oyun ile anlatır. Çocuk tüm deneyimlerini, biriktirdiği enerjiyi ve duygu durumunu oyunlarına aktararak gelişimini sürdürür. Parkta, bahçede, sokakta, okulda enerji boşalımı sağlayamayıp bu karantina günlerinde evde fazla enerji depolayan çocuk, normalden de fazla hareketli ve agresif olabilir.

O nedenle bu süreçte çocuklara her zamankinden daha fazla hoşgörülü ve empatik yaklaşım gösterilmesi çocuğun gelişimi açısından oldukça hassastır. Bir diğer önemli husus da, bu hoşgörü ve empatik yaklaşımı alt, üst veya karşı komşuların da sağlayabilmesi, hem çocukların gelişiminde hem de komşular arası geçimsizliğin önüne geçilebilmesinde katkı sağlayabilir.

Öncelikle fiziksel olarak yakın komşularınıza, bu konu doğru bir üslup ile anlatılmalıdır ve komşularınıza uygun olan en iyi zaman dilimleri komşularınızla birlikte belirlemek çözüm yollarından biri olabilir.

Çocukların sesli oyunlarına belirlenen saatlerde oynamasına izin verilerek bu enerji boşalımı sağlanabilir. Uygunsuz saatlerde gürültülü oyunlar oynayan çocuğu defalarca uyararak iletişim problemleri doğurmak yerine; ebeveynin de katılım gösterdiği sessiz oyunlara yönlendirme yaparak hem oluşabilecek krizin önüne geçilebilir hem de ebeveyn ile çocuk arasındaki bağ güçlendirilebilir.

Meşgul etmediğiniz çocuk, sizi meşgul eder. Ne yapacağını şaşıran ve eteğinizin dibinden ayrılmayan çocuğunuza evde görevler ve sorumluluklar verebilir ya da bir etkinlik yönlendirmesinde bulunabilirsiniz. Son olarak şunu da belirtmeliyim; komşularınızdan beklediğiniz özveriyi sizin de göstermeniz bu sürecin sağlıklı ilerlemesini belirleyen önemli bir adımdır.

Unutulmamalıdır ki; bu zorlu ve sıkıntılı günler Allah’ın izniyle geçecektir fakat gelişimini devam ettiren çocuğa olumsuz gösterilen etkiler, çocukta bir ömür boyu izler bırakacaktır. Bugünleri fırsata çevirip her zamankinden daha fazla verimli ve keyifli geçirmenizi dilerim.”