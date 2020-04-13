Karantina günlerinde evde tasarruf yapmanın yolları

Can sıkıntısından online alışveriş yapmak hem bütçenizi sarsar hem de sonrasında pişmanlık duygusuna neden olur. Karantina günlerinde evde tasarruf yapmak, bugünler geçince sizi zengin yapmaz, fakat hesaplı olmanızı ve sonrasında pişmanlık duymamanızı sağlar.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın haberine göre Mart – Nisan 2020 harcamalarının başında market alışverişi geliyor. Peki, evde buzdolabından İnternet paketine kadar nasıl tasarruf yapılabilir? İşte cevaplar…

Şu an canı sıkıntısından en çok tercih edilen yer mutfak. Buzdolabını sık sık açmak, dolabın daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Bu nedenle gereksiz yere dolap açılmamalı veya dolap açıkken karşısında düşünülmemeli.

En fazla su bulaşıklarda harcanıyor. Dolayısıyla bulaşık makinesinin tam dolu olduğuna emin olmadan çalıştırmayın. Tabaklardaki çöpleri suyla değil bir peçete ile temizlemek sudan tasarruf etmenizi sağlarken, bulaşıkları temiz koymak makinenin işini kolaylaştıracaktır.

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve fırını haftada ne kadar sürede çalıştırdığınızı hesaplarsanız bu size bir düzen sağlayacaktır. Böylece her hafta bir önceki haftadan daha hesaplı olduğunuzu göreceksiniz.

Şu günlerde en çok fırın kullanılıyor. Fırında bir şey yaparken sıcak olma durumundan faydalanın. Yani bir gün ekmek yapıp ertesi gün kek yapmayın. Fırın sıcakken ardından hemen keki de pişirmek de süre açısından tasarruf sağlayacaktır.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE LİSTE YAPMAK ÖNEMLİ

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 Mart - 3 Nisan 2020’de en fazla artış market ve alışveriş merkezleri yüzde 48, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar yüzde 27 ve çeşitli gıda yüzde 23 harcamalarında görülüyor. Market alışverişine nadir çıkılan şu günlerde hem hesaplı olmak adına hem de israfı önlemek adına markete çıkmadan ihtiyaç listesi oluşturmak gereksiz stok yapmayı engelleyecektir.

TELEVİZYON PLATFORMLARINA VE İNTERNET PAKETLERİNE DİKKAT

Evde kalma günlerinde şu an en çok ihtiyaç duyulan televizyon platformları ve İnternet hizmeti. Televizyon platformlarını ve İnternet hizmetini paket olarak almak, faturada önemli avantaj sağlıyor. İkisini ayrı aldığınızda ise İnternet farklı, televizyon paketlerine ayrı ücret ödeminiz gerekiyor. Ancak ikisi birlikte alındığında faturalar düşüyor.

Abonelerin 24 aya kadar vereceği taahhütler, televizyon platformlarının aylık ücretlerini ciddi oranda düşürüyor. Şirketlerin sunduğu taahhütlü ücretlerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalarda faturaları düşürebilmek mümkün. Taahhütlü aboneliklerde çok önemli bir nokta var. O da taahhüt süresinin bitiminden önce abonelikten çıkılmalı.

Tüketicilerin en sık düştüğü hatalardan biri de televizyon platformlarından ihtiyacı olmadığı halde alınan kanal paketleri. Bu paketler, faturaların gereksiz yere yükselmesini sağlıyor. Kanallar gelişi güzel almak yerine, izleneceği şekilde belirlenmeli.

Birçok abone paket ve kampanyalar konusunda bilgisiz. Kullandığınız paketten daha fazla kanala sahip olan seçenekleri farklı bir pakete dâhil edilerek daha uygun fiyatla sunulabiliyor. Bu noktada gelen mesaj ve e-mailler kontrol edilmeli. Yeni kampanya durumunda temasa geçilmeli.