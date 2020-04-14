Karantina günlerinde diş temizliği nasıl olmalıdır?

Ağız ve diş temizliği koronavirüs günlerinde merak ediliyor. Özellikle diş ağrısı olanlar dişçiye gitmeden çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Evde geçirilen süreçte karbonhidratlı besin tüketimi arttı. Peki, bu durum dişleri nasıl etkiliyor? Dişlerde çürük oluşumu nasıl engellenir?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diş hekimi Dr. Duygu Ofluoğlu, koronavirüs sürecinde ağız ve diş bakımı hakkında tavsiyelerde bulundu.

Evde geçirilen süreçte karbonhidratlı besin tüketiminin arttığına dikkat çeken diş hekimi Dr. Duygu Ofluoğlu, bu dönemde çürük oluşum riskini arttırmamak için günde en az 2 kez dişlerin düzenli olarak fırçalanması, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ofluoğlu, “Povidon iyodin veya klorheksidin glukonat içeren antiseptik ağız gargaraları, ağız hijyeninin sağlanmasında faydalı olmakla birlikte, gargaraların içerdikleri alkol miktarının virüslere etki edecek kadar yüksek olmadığı unutulmamalı ve oral mukozanın zarar görmemesi için bu ürünlerin çok sık ve uzun süre kullanımından kaçınılmalıdır. Sadece ağız sağlığımız için değil aynı zamanda genel sağlığımızın için de asitli, gazlı içeceklerin ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminden kaçınılmalı, lifli gıdalar ve süt, yoğurt gibi kalsiyum içerikleri yüksek ürünler tercih edilmelidir.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kabul edilen Covid-19 hastalığının oluşturduğu olumsuz tablonun, tüm dünyada her geçen gün şiddetini arttırdığına dikkat çeken Ofluoğlu, “Çin’in Wuhan kentinde başlayan bu salgın, alınan tüm önlemlere rağmen tüm dünyaya yayılmakta ve yüksek bulaşıcılık özelliği nedeniyle de hastalıktan etkilenenlerin sayısı katlanarak artmaktadır. Hastalığın etkeni olarak kabul edilen virüsün, ağız, burun ve göz mukozalarından vücut içine girmesini takiben, hızla çoğalarak hedef aldığı organ olan akciğerlere ilerlemesiyle, hayatı tehdit eden zatürre ve ağır solunum yetmezliği meydana gelmektedir. Hastalığın özellikle kronik hastalıkları bulunan ya da bağışıklık sistemi zayıf olan, ileri yaştaki bireyleri etkilediği bilinse de, genç ve orta yaşlı, sağlıklı kişilerde de ölümle sonuçlanan vakalar bildirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen bu salgının başta tıp doktorları olmak üzere diş hekimleri açısından da son derece önemli olduğunu anlatan Ofluoğlu, şunları söyledi: