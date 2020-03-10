Karaciğerde yağlanma kalp krizi habercisi!

Türkiye'de üç kişiden birinde karaciğer yağlanması görülüyor. Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, “Karaciğer yağlanması olanlarda obeziteden bağımsız olarak diyabet gelişme riski 3 - 4 kat daha yüksektir. Buna aşırı kilo da eklenirse tip 2 diyabet gelişme riski 6 kat artar.” dedi.

Karaciğer yağlanmasının tedavi edilmezse gerçekleşmesi muhtemel ciddi sonuçları hakkında yazılı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’de üç kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması sorunu yaşayanlar diyabet ve koroner arter hastalıkları açısından risk altında.” ifadelerini kullandı. Yaprak, her üç kişiden birinde görülen karaciğer yağlanmasının sadece karaciğerle ilgili sorunlara zemin hazırlamakla kalmadığını başta kalp ve damar olmak üzere pek çok ölümcül hastalıklara yol açtığını vurguladı.

Karaciğer yağlanması ve obezitenin toplumda gittikçe artan bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, şu şekilde konuştu:

“Morbid obez olarak nitelendirdiğimiz vücut kitle indeksi 35’in üzerindekilerin yaklaşık yüzde 90’ında karaciğer yağlanması saptanıyor. Ancak burada bir nüansa dikkat çekmek isterim: Karaciğer yağlanmasının gelişiminde vücut yağ dağılımı toplam yağ kitlesinden daha önemlidir. Yani, karın çevresinde artışla beraber seyreden kilo alımlarında karaciğer yağlanmasına daha fazla rastlanır. Karaciğer yağlanması sorunu yaşayanların yüzde 22.5’inde diyabet, yüzde 70’inde kolesterol yüksekliği, yüzde 40’ında hipertansiyon ve yüzde 40’ında metabolik sendrom ilişkisini gözlemliyoruz. Karaciğer yağlanması olanlarda ölüme yol açan hastalıkların başında ise kalp ve damar hastalıkları gelir.”

DİYABET RİSKİ 6 KAT FAZLA!

Karaciğer yağlanmasının neden olduğu sorunların sadece karaciğeri ilgilendiren siroz ve kanser ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yaprak, “Bu sorundan birçok karaciğer dışı sistemler de dolaylı olarak etkilenir. Karaciğer yağlanması olanlarda obeziteden bağımsız olarak diyabet gelişme riski 3 - 4 kat daha yüksektir. Buna aşırı kilo da eklenirse tip 2 diyabet gelişme riski 6 kat artar” bilgisini verdi.

KİLO VERİLMELİ VE EGZERSİZ YAPILMALI

Beraberinde pek çok soruna yol açan karaciğer yağlanmasının geriye döndürülebilir bir sorun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaprak, “Bunun için Akdeniz tarzı beslenmeye ağırlık verilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve kilo verilmelidir. Vücut ağırlığının yüzde 10’unun verilmesi ile yağlanma geriler. Böylece aynı zamanda açlık kan şekeri ve karaciğerin insülin duyarlılığı da normale döner” şeklinde konuştu.