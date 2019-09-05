Erken teşhis hayat kurtarır: Karaciğer kanseri belirtileri ve tedavisi
Karaciğer kanserinin sıkça rastlanan belirtileri; iştahsızlık, yorgunluk, ciltte ve gözlerde sararma, üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi ve birçok kanserin belirtisi olan açıklanamayan kilo kaybıdır. Karaciğer kanserinde Ultrasonografi, Mr, Bilgisayarlı Tomografi, laparoskopi gibi farklı tanı yöntemleri kullanılabilmektedir. Karaciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde…
Karaciğer kanserinde her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Karaciğer kanserinin gelişme nedeni olabilecek risk faktörlerinden başlıca olanları; Kronik Hepatit B enfeksiyonu, kronik Hepatit C enfeksiyonu, ailede Hepatit B ve karaciğer kanseri öyküsünün bulunması, obezitedir.
İŞTE KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ
Belirtileri
En sık görülen belirtiler şunlardır;
- Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi
- Karında şişkinlik hissi
- Karnın sağ üst kısmında sırta vuran ağrı
- Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk
- Ciltte ve gözlerde sararma
- Bulantı
Risk Faktörleri
Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır
Karaciğer kanserinin gelişme nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte risk faktörleri şunlardır;
- Kronik Hepatit B Enfeksiyonu
- Kronik Hepatit C Enfeksiyonu
- Ailede Hepatit B ve karaciğer kanseri öyküsünün bulunması
- Siroz
- Obezite
Tanı
Karaciğer Kanserinde farklı tanı yöntemleri kullanılabilmektedir (Ultrasonografi, Mr, Bilgisayarlı Tomografi, laparoskopi gibi)
Tedavi
Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.