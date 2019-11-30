Cildinizin ihtiyacı olan doğal mucize: Karabaş otu

Karabaş otu, içerdiği sakinleştirici ve tansiyon düşürücü maddeler sayesinde birçok farklı hastalık için kullanılmaktadır. Karabaş otunun içinde yirminin üzerinde antibakteriyel özellikte etkin madde bulunmaktadır. Yaralanmalarda sıklıkla kullanılan karabaş otu, bu özelliği sayesinde yaradaki mikrobu kırmaktadır. Karabaş otu, birçok kanser türünde de geciktirici ve durdurucu özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra karabaş otu, doğal bir parfüm olarak da kullanılabilmektedir.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişen çiçekli bir bitki türüdür. Çok yıllık bir süs bitkisi olmanın yanı sıra oldukça şifalıdır. İlkbaharda genellikle mor ya da pembe çiçekler açar. Karabaş otunun boyu 30-100 cm arasında değişir. Fransız lavantası, Fransa ve pek çok ülkede halk tarafından ilaç olarak kullanılır. Fars-Arap geleneksel tıbbında lavandula, ‘ustukhuddus’ olarak isimlendirilir ve çoğu hastalığın tedavisinde kullanılır. Karabaş otunun özü, antifungal, anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir.

KARABAŞ OTUNUN CİLDE FAYDALARI:

Cilt sağlığına önemli katkılarda bulunan karabaş otu, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Egzamadan cilt yanıklarına kadar pek çok sorun karşısında etkili bir iyileşme sağlar. Bu özelliği sayesinde pek çok kozmetik ve cilt bakım ürününün içeriğinde karabaş otundan yararlanılmaktadır.

Akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan karabaş otu, ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntıyı en aza indirir. Kaşıntı sorununa karşı oldukça etkili olan karabaş otu, ciltte rahatlama hissi sağlar. Karabaş otunun egzama tedavisinde de oldukça etkili olduğu belirtilmektedir. Sorunlu bölgeye 2-3 damla karabaş otu yağı damlatarak masaj yapabilirsiniz. Dezenfektan özelliğine sahip olan karabaş otu, yara tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan karabaş otu, aynı zamanda yaşlanma karşıtı olarak da nitelendirilmektedir. Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kırışıklıkların azalmasını sağlar.

KARABAŞ OTUNUN SAÇA FAYDALARI:

Cilt sağlığı kadar saç sağlığına da önemli katkılarda bulunan karabaş otu, saç sağlığını korur ve saçların daha bakımlı görünmesini sağlar. Karabaş otu, saç dökülmesinden kepek ve bit sorununa kadar pek çok alanda fayda sağlar. Saç dökülmelerine karşı etkili bir çözüm sağlayan karabaş otu, saçları yumuşatır ve doğal bir parlaklık kazandırır. Saçları yumuşatır ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını hızlandırır. Saç derisini nemlendirerek kuru kafa derisi problemini ortadan kaldırır.

KARABAŞ OTUNUN DİĞER FAYDALARI:

Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.

Damar tıkanıklığına iyi gelir.

Kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

Hafızayı güçlendirir.

Sinirleri yatıştırır.

Baş ağrısına iyi gelir.

Enfeksiyon tedavisinde etkili sonuçlar verir.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisine iyi gelir.

Sigarayı bırakmayı kolaylaştırır.

Ağrı kesici etkisi vardır.

Balgam söktürücüdür.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Uyku problemini giderir.

Sindirime yardımcı olur.

Mide ve bağırsak sancılarını giderir.

Zindelik verir.

Mikrop öldürücü etkiye sahiptir.