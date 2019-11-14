Son zamanların merak edilen lezzeti: Kara çuval helvası tarifi

Son zamanlarda merak edilen lezzetler arasında gelen kara çuval helvası nasıl yapılır merak ediliyor. Kolay ve pratik yapımıyla da dikkat çeken kara çuval helvası son zamanlarda popüler olan tarifler arasında yerini alıyor.

KARA ÇUVAL HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1.5 su bardağı un 250 gr margarin 1 çay bardağı pekmez 1 çay bardağı su 1 çorba kaşığı leblebi tozu

KARA ÇUVAL HELVASI NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir tavaya alın. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte unun rengi değişinceye kadar kavurun. Margarini ekleyip una yedirerek kavurmaya devam edin.

Pekmezle suyu karıştırın. Kavrulmakta olan una azar azar ekleyin. Hızlıca karıştırın. Helva kıvamını alınca ateşten alıp ılınmaya bırakın.

Helvadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp top şeklinde yuvarlayın. Servis tabağına dizip soğumaya bırakın. Üzerine leblebi tozu serpip servis yapın.