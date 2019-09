Gut hastalığına yakalananlar için çözüm: Kapari!

Her yerde kendini yetiştirebilen kaparinin faydaları oldukça fazladır. Tomurcuk halindeyken de tüketimi mümkün olan kapari son zamanlar da ülkemizde merak ediliyor. Dikenli bir bitki olan kapari halk arasında gebre otu olarak da biliniyor. Zengin içeriğiyle insan sağlığı için pek çok faydası bulunan kapari herkes tarafından merak ediliyor.

KAPARİ NASIL YENİR?

Kapari tomurcukları bir gün boyunca %20 tuzlu suda bekletilir, sonra 10 gün de sirkeli suda bekletilir. Eğer bu işlem yapılmazsa kapari zararlı olacaktır.

KAPARİ NERELERDE KULLANILIR?

-Kapari tomurcuklarından yapılan kapari turşusu, dünyada en çok tercih edilen kapari tüketme yöntemlerinden birisidir. Turşu olarak saklanmış kapari tomurcukları salatalarda, garnitürlerde kullanılabilir.

-Pizzaların üzerine konulan malzemelerin arasına karıştırılabilir.

-Balık, tavuk, kırmızı et veya hindi; her türlü et yemeğinin yanında pişirilerek servis edilebilir.

-Domates sosuna karıştırılabilir.

KAPARİ TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Yarım kg kapari

3-4 diş sarımsak

1 lt lik cam kavanoz

3 ölçü su, 1 ölçü sirke, yarım ölçü iri salamura tuzu

KAPARİ TURŞUSU TARİFİ

Tomurcuk kaparileri iyice yıkayıp temizleyin. Tencerede kaynattığınız suda kaparileri 5 dakika kadar haşlayıp soğutun. Daha sonra suyunu süzün. Salamurası için su, sirke ve tuzlu karışıma sarımsağı döverek ilave edin ve kaynatıp soğumaya bırakın. Cam kavanoza kaparileri koyup üzerine sirkeli suyu boşluk kalmayacak şekilde ilave edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp ışık almayan serin bir yerde bekletin.

Kapari turşusu yaklaşık 3 hafta sonunda hazır olacaktır.

KAPARİNİN FAYDALARI

Yapılan bir araştırmaya göre 100 g çiçek tomurcuğunda kuru madde olarak;

67 mg fosfor,

9 mg demir,

24 mg protein,

12 mg selüloz,

Karpuzcuk olarak bilinen meyveleri (ki bu meyveler MS hastalığı için oldukça faydalıdır. Salamura şeklinde muhafaza edilerek gıda olarak tüketilir. Tuz ve sirke ile terbiye edilerek tadındaki acılık da giderilmiş oluyor.

Bu bitkide sarımsaktan 15 kat fazla antioksidan bulunur.

Multipl Skleroz (MS) hastalığında oldukça iyi gelir.

Ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkar.

Adetlerin düzene girmesini sağlar.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Oldukça iyi bir idrar söktürücüdür.

Hemoroid sorununa oldukça faydalıdır.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Karaciğer işlevlerini düzenler.

Kabızlık giderici özelliği vardır.

Solucan ve parazitlerin düşmesine yardım eder.

Felç riskini azaltır.

İskorbit hastalığında faydalıdır.

Kan bozukluklarına iyi gelir.

Kalça rahatsızlıklarının belirtilerini hafifletir, riskleri azaltır.

Gut hastalığı için oldukça yararlıdır.

Romatizma ağrılarına oldukça iyi gelir.

Antitümör etkilidir.

Mide sorunlarına ve ülsere oldukça faydalıdır.

Dalak büyümesi için oldukça faydalıdır.

Özellikle kanser hastalarında trombosit sayısını yükselttiği için önerilen bitkiler arasındadır.

Kapari bitkisinin faydaları saymakla bitmez, ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kapari faydalı olduğu kadar, zararlı bir bitkidir de. Zehirleyici olabilir. Bu sebeple mutlaka işlenmiş kapari ya da tablet halinde satılan kaparileri tüketmek gerekmektedir. Toplanır toplanmaz tüketilir ise, zehirleyebilir. İlk önce gölgede kurutulmalı ve zehri alınmalıdır.