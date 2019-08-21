16 maddeyle kansızlık belirtileri!

‘Kansızlık nedir? Belirtileri nelerdir?’ soruları merak edilenler konular arasında yer alıyor. Anemi olarak da adlandırılan kansızlığın türlerinden demir eksikliği dünyada en çok görülen kansızlık türüdür. Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının erişkin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda ise 12 g/dL değerlerinin altına düşmesi durumudur ve tedavi edilmesi gerekir. Anemi belirtileri aneminin nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48
21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48
16 maddeyle kansızlık belirtileri!

Kansızlık ilk dönemlerinde belirtilerini çok hafif gösterebilir, fakat hastalık ilerledikçe etkileri de aynı oranda kötüleşir. Bu nedenle kansızlık gün içerisinde yorgun ve zayıf hissetmenize neden olabilir. Aynı zamanda kansızlığın süreside kişilere göre geçici ve uzun süreli olmak üzere farklılık gösterebilir. Demir eksikliği, vitamin eksikliği, kronik hastalık, aşırı kansızlık gibi türleri bulunmaktadır. Kansızlığı önlemek için, vitamin açısından zengin bir diyet yapmak önemlidir. 

KANSIZLIK NEDİR?

Akdeniz anemisi diğer adıyla Talasemi, dünyanın pek çok bölgelerinde rastlanan genetik olan bir çeşit kan hastalığıdır. Akdeniz anemisinin 2 biçimi mevcuttur: Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi hastalığı. Taşıyıcı kişiler bu hastalığı taşımalarına rağmen hiçbir belirti vermeden sağlıklı bir yaşam sürerler. Taşıyıcı kişilerin Akdeniz anemisi oldukları kan testiyle anlaşılabilir. Anne ya da baba taşıyıcıysa bebeklerine bulaştırdıkları hatalı genle bebeklerinde Akdeniz anemisine sebep olabilirler.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemi belirtileri ve semptomları aneminin nedenine bağlı olarak değişir. Şunları içerebilir:

– Yorgunluk
– Zayıflık
– Soluk veya sarımsı cilt
– Düzensiz kalp atışı
– Nefes darlığı
– Baş dönmesi
– Göğüs ağrısı
– Soğuk eller ve ayaklar
– Baş ağrısı
– Konsantrasyon bozukluğu
– Ellerde ve ayaklarda uyuşma
– Sinirlilik hali
– Kulakların uğuldaması
– Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar
– Tırnakların çabuk kırılması,
– Saçlarda dökülme

Aneminin ilk dönemlerinde belirtiler çok hafif olabilir. Ancak anemi kötüleştikçe semptomlar da kötüleşir.

KANSIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1. Demir takviyesi
Kansızlık için uygulanan tedavi genellikle kansızlığın sebeplerine göre farklılık göstermektedir. Kansızlık nasıl giderilir? Kansızlığın en yaygın sebebi demir eksikliği olduğu için hekimler öncelikle kişiye demir takviyesi yaparak hemoglobin seviyelerini artırmayı uygun görürler. Demir takviyesi hastaya damar yoluyla da verilebilir ya da demir tabletleri kullanılarak da tedavi uygulanabilir.

2. Diyet
Kansızlık problemi ile karşı karşıya kalan hastalar mutlaka demir içeren yiyeceklere ağırlık vererek bir diyet programı oluşturmalılar. Kansızlık için ne yemeli? Demir içeren en faydalı besinler; yumurta, kırmızı et, pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fıstık, fındık ve kuru baklagillerdir. Bu besinler yeterli miktarda tüketildiğinde hemoglobin seviyelerinde kısa sürede artış görülür. Eğer kendiniz bir diyet programı oluşturmakta zorlanıyorsanız bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Çünkü demir takviyesi yaparken yanlış tercih ettiğiniz diğer besinler demir emilimini azaltabilir. Örneğin fazla kalsiyum içeren besinler demir emilimini azalttığı için tedavi süresince az miktarda alınmalıdır.

3. Vitamin ve folik asit takviyesi
Eğer kişide B-12 vitamin eksikliği anemisi mevcutsa B-12 enjeksiyonu ile tedavi edilerek bu eksiklik giderilebilir. B vitamini "hydroxocobalamine" denilen bir madde görünümündedir. B-12 vitamini süt, et, yumurta ve somon balığında bol miktarda bulunur. Ayrıca veganlar ve vejetaryenler için özel olarak üretilmiş tabletler, güçlendirilmiş tahıllar ve soya ürünleri takviyesi kullanılması gerekebilir. Ayrıca C vitamini tüketimi de demirin vücutta tutulumunu artırır. Bu yüzden C vitamini alımına da dikkat edilmelidir. Folat eksikliği yüzünden kansızlık yaşayan kişilere de folik asit tabletleri reçete edilir. Folik asit genelde B-12 ile beraber reçete edilir. Folat tabletleri ile birlikte folat bakımından zengin gıdalar tüketmek de önemlidir. Bu gıdalar; yeşil lahana, brokoli, bakliyatlar, fındık ve yeşil yapraklı sebzelerdir.

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