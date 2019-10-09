Sık görülen kanserlerin 9 nedeni

Kanserin nedenleri ve sık görülen kanserleri sizler için araştırdık. İyi ve kötü huylu olan tümörlerden kötü huylu olanına kanser denir. Yaşamı tehdit edecek kadar ciddi olan kanser için tedavi yöntemleri mevcuttur. Başarılı geçen kanser tedavilerinden sonra nüksetme ihtimaline karşı kontroller aksatılmamalıdır. Sık görülen kanserler; cilt kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri olarak sıralanabilir. Kanser nedenlerini ve sık görülen kanser türlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İŞTE KANSERİN NEDENLERİ VE SIK GÖRÜLEN KANSERLER

Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü vardır. Bunlar değiştirilebilir faktörler ve değiştirilemeyen faktörlerdir. Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve aile öyküsüdür. Değiştirilebilir faktörler ise çevresel etkenlerdir.

Bunlar:

• Sigara ve alkol kullanımı,

• Radyasyona maruz kalma,

• Bazı virüsler,

• Kötü beslenme alışkanlığı,

• Gıdalardaki katkı maddeleri,

• Uzun süre güneş ışığına maruz kalma,

• Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,

• Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.),

• Hava kirliliği,

Bu risk faktörlerinden biri veya daha fazlasına maruz kalmak bu kişide kesin kanser gelişeceğini göstermez, ama kansere yakalanma ihtimalini arttırır. Bazı insanlar birçok risk faktörü bulundurmasına rağmen yaşamı boyunca hiç kansere yakalanmazken, kanser tanısı konulan bazı hastalarda ise hiçbir risk faktörüne rastlanmayabilir.

SIK GÖRÜLEN KANSER TİPLERİ

• Cilt kanseri

• Meme kanseri

• Akciğer kanseri

• Prostat kanseri

• Mide kanseri

• Kalın bağırsak (kolon) kanseri

• Rahim ağzı (serviks) kanseri

• Lenf bezi tümörleri

Kanser tiplerinin görülme sıklığı açısından kadın ve erkekler farklılık göstermektedir. Coğrafi bölgelere ve ırka göre de kanser sıklığı farklılıklar gösterir. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi, deri kanseridir. Türkiye'de bunu erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas kanserleri takip etmektedir.

Son yirmi-otuz yıl içinde, ortalama ömrün uzamasıyla nüfusun içindeki yaşlı sayısının artmasına, aynı zamanda da sigara içenlerin çok sayısında artış olmasına bağlı olarak, kanser hastalıklarının sayısında gözle görülür bir artma olmuştur. Kadınlarda sigara kullanımının yaygınlaşması ile paralel olarak akciğer kanseri sıklığı meme kanserine yaklaşmaktadır.