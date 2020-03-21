Kanser hastalığına şifalı bitki: Kuşburnu! Kuşburnunun faydaları!

Koronavirüs salgını nedeniyle doğal bitkilerin faydaları araştırılıyor. Bu bitkilerden biri olan kuşburnunun faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemiz şifalı bitkiler konusunda çok zengin. Görüntüsü de güzel olan kuşburnu çayı bin derde şifa...

C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, antiviral, antibakteriyel, antioksidan içeriğiyle, vücudun en dış kısmı cildimizden başlayarak solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir. Kuşburnunun eklem kireçlenmesine etkisi üzerine yapılan araştırmaların sonucu, bu meyvenin çok yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hastalığa sahip kişilerle yapılan deneyen bir gruba kuşburnu tozu içeren kapsül verilirken diğer gruba plasebo veriliyor. Kuşburnu kapsülü içen gruptaki kişilerin 3-4 aylık kullanımı sonrasında yürümede daha az güçlük çektikleri ortaya çıkmış. Başta kemik erimesi tedavisinde kullanılan diğer ilaçların yan etkileri düşünüldüğü zaman doğal bir ilaç olan kuşburnunun kullanımı daha faydalı olacaktır.

DEMLERKEN VİTAMİNİNİ KAYBETMEMELİ

Kuşburnu çayını demlemek için bir bardak kaynar su içine, hafif ezilmiş 5-6 adet kuşburnu meyvesi atılıp 10 dakika beklemek gerekir. Çayın demlenmesi sırasında üstünün kapalı tutulması gerekir. Böylece C vitaminini oluşturan askorbik asit kaybının önüne geçilmiş olunur. Demlenme süresi ne kadar uzatılırsa içindeki C vitamini kaybı o kadar çok olur. Yemeklerden en az yarım saat sonra içilmesi tavsiye edilmektedir.