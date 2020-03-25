Covid-19 ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatürre ile seyreden enfeksiyona neden olan bir virüs. Kanser hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem almalı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Uzmanlar özelikle kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişilerin panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, Covid-19 ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatürre ile seyreden enfeksiyona neden olan bu virüsün özelikle kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişilerin panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi. Daha önce insanda görülmeyen bu virüs, şimdi dünya çapında salgına yol açtığını belirten Dr. Tek, “Sağlık bakanlığımızın etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayılmaktadır. Ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerekmektedir. Özelikle Kanser Hastaları gibi vücut direnci düşük kişiler ve bağışıklık sistemindeki baskılanmış kişiler panik yapmamalı ama doğru tedbirleri almalıdır” dedi.

Covid-19 vücut direnci iyi olan kişilerde kendiliğinden düzelebildiğini söyleyen Medicana Internetional Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser hastası gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Covid-19 salgını sürecinde kanser hasta ve hasta yakınlarına yönelik önerilerde bulunan Dr. İbrahim Tek, öncelikle bu hastaların panik yapmaması, ancak doğru tedbirleri almaları gerektiğini belirterek Türk Tıbbi Onkololoji Derneğinin altını çizdiği alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı;