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23 Kasım 2020 Pazartesi 16:23 | Son Güncelleme:

Kanser düşmanı, kemik dostu şifa: Sarımsak tozu

Kanser düşmanı, kemik dostu şifa: Sarımsak tozu

Sarımsak tozu sarımsağın tüketildiği birçok yemekte kullanılıyor. Yemeklere baharat gibi eklenen "sarımsak tozu" kolesterolü dengeliyor ve kanser oluşumunu engelliyor.

Sarımsak tozu sarımsağın kendisi kadar faydalı. Sarımsağın kullanıldığı her yerde rahatlıkla sarımsak tozunun da kullanılabileceğini dile getiren bitkisel beslenme uzmanları, sarımsak tozunun faydalarını şu şekilde sıraladı:

“Sarımsak tozu taze sarımsakların kurutulup öğütülmesi sonucunda tuzla karıştırılması sonucu elde edilen bir ürün olduğu için sarımsak tozuyla yapılan yemeklerin tuz miktarına dikkat etmek gerekir.

Düzenli kullanıldığında şeker hastalığına iyi gelir.

Kolesterolü dengeler.

Kanserden ve kemik hastalıklarına iyi gelir.

Sindirime iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir."

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