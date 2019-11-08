Kandil simidi bu tarifle daha lezzetli! İşte kolay ve pratik yapımı

Dini bayramlarımızda dağıtılan kandil simidi hem lezzetiyle hem de manevi değeriyle çok seviliyor. Ülkemizde kandil simidi dini bayramların dağıtılan yiyeceği olmakla biliniyor. Çok sık tüketilen kandil simidi evde nasıl yapılır merak ediliyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği kandil simidi oldukça lezzetlidir.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

ÜZERİ İÇİN

2 tane yumurtanın akı

Susam ya da çörek otu

KANDİL SİMİDİ TARİFİNİN YAPILIŞ

Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaların sarısını ve beyazını ayırın. Unu bir kap içine alarak ortasına çukur açın ve margarin başta olmak üzere, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri ekleyip yoğurmaya başlayın. Ardından ele yapışmayan az sert ve kulak memesi kıvamında bir hamut elde ettikten sonra azar azar un ekleyerek yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.