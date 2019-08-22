Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir?

Kan grubu; insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. Alyuvarların zar yüzeylerinde bulunan ve kan grubunun belirlenmesini sağlayan glikoproteinlere antijen denmektedir. “Kan grupları nasıl belirlenir?” sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
22 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir"

A, B, AB ve 0 türleri mevcut olan; bundan bağımsız olarak, Rh değeri + veya - değerinde olabilir gruplar. 8'li kan grubu tablosu bu iki sistemin kombinasyonundan oluşmuştur. Kan grubunuzu öğrenmek isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarından faydalanabilmektedir. Bir insanın kan grubu kemik iliği nakli sonrası değişebilir.

KAN GRUPLARI NASIL BELİRLENİR?

İnsanda kan grupları, alyuvar hücrelerinin zar yüzeylerinde bulunan protein yapılarına göre belirlenir. Alyuvarların zar yüzeylerinde bulunan ve kan grubunun belirlenmesini sağlayan glikoproteinlere antijen denir.

Alyuvar yüzeyinde A antijeni varsa A grubu, B antijeni varsa B grubu, hem A hem de B antijenleri varsa AB grubu, antijen yoksa 0 (sıfır) grubu oluşur.

Kan plazmasında ise antikorlar bulunur. A kan grubunun plazmasında anti B, B kan grubunun plazmasında anti A, 0 grubunun plazmasında hem anti A hem de anti B antikorları bulunur. AB kan grubunun plazmasında ise antikor yoktur.

Her ne kadar farklı gruplar arasında kan nakli mümkün ise de ideal olan, herkesin kendi grubuyla kan alışverişi yapmasıdır. Çünkü farklı gruplar arasında kan nakli yapıldığında az da olsa bir çökelme oluşur. Bu durum kanı zaten azalmış olan, damarları büzüşmüş olan kişide damar tıkanmalarına neden olabilir. Hayati risk oluşturabilir.

Bir insanın kan grubu kemik iliği nakli sonrası değişebilir.

İlik naklinin yanı sıra çok nadir de olsa bazı hastalıklar kan grubunun değişmesine neden olabilir. Ayrıca sonuçları 2015 yılında Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlanan bir araştırmada bilim insanları kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki A ve B antijenlerini uzaklaştıran bir enzim keşfetti. Bu gelişme gelecekte kan grubunun yapay olarak değiştirilebileceği anlamına gelebilir.

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