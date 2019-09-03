Turunçgillerin en sevimlisi: Kamkatın faydaları

Kamkat, kabuğuyla yenmesi ve küçük bir meyve olmasıyla popülerdir. Şekli hem limonu hem de portakalı andırabilir. Görüntüsü dikkat çekici ve sevimli olan kamkat insan sağlığı içinde çok önemli bir yere sahiptir. Kabuğuyla yenilebilir olmasıyla diğer turunçgillerden farklıdır. Son yıllarda daha çok ilgi gören kamkat birçok kişi tarafından sıklıkla tüketiliyor.

KAMKAT NEDİR, FAYDALARI NELERDİR

Kumkuat; mandalina, bergamot ve limon gibi turuçgillerdendir. Aralarındaki fark ise kumkuatın kabuğu ile birlikte yenmesidir. Halk arasında kamkat, kumkat, süs mandalinası, hatta altın portakal gibi isimlerle anılan meyve, kabuğuyla yenmesiyle diğer turunçgillerden ayrılır. Mandalinadan bile küçük bir meyve olan kumkuat, hafif limonu andıran şekli, olgunlaşınca iyice portakala benzeyen rengi ve ekşimtrak tadıyla tam bir turunçgildir.

Kumkuatın birçok çeşidi vardır. Dünyada en çok Doğu Asya ve Çin’de yetiştirilen bu meyve, ülkemizde daha çok, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve Rize’de rastlanır. Kumkuat meyve olarak kabukları soyulmadan tüketilebilir. Ekşimtrak olsa da aslında tatlı bir lezzeti vardır. Meyve olarak yenmesinin dışında, reçel ya da marmelat hazırlayıp tüm yıl boyunca tüketilebilir. Kumkuat ortadan ikiye bölünüp salatalarda ve sosların içine aroma vermek amacıyla kullanılabilir. Mezesi de yapılır. Ayrıca bir turunçgil olması nedeniyle keklere, kurabiyelere de katılabilir.,

KAMKATIN FAYDALARI ŞUNLARDIR

Her turunçgil gibi o da nefis bir C vitamini deposudur, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir.

C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliği, bizi hastalıklardan koruma konusunda da çok yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarıyla baş eder. Kamkat özellikle kabuğu ile birlikte yenirse, vücuda giren enfeksiyonlarla daha iyi savaşır ve halsiz kalmayı engeller.

Sindirim sistemindeki bu etkisi idrar söktürücü olarak yardımcı olmasını da sağlar.

İçerisinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kumkuat, bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek olur.

Sinir sistemi düzenli ve sağlıklı çalıştığı için de bu meyve, stres kaynaklı baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırır.

Kolesterolü yüksek olanların yardımına koşan kumkuat, yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesi sağlar.

Aynı etkiyi tansiyon üzerinde de gösteren meyve, yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara çare olur.

İnanması güç olsa da içinde kalsiyum bulunduğundan, diş ve kemik sağlığı konusunda da destek olur. Dişlerin beyazlamasını sağlar ve diş etlerini rahatlatır.

Antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da iyileşme sürecine katkıda bulunur.

Tatlı ihtiyacını yeterince karşılar.

İştahın açılmasını sağlar.

Sivilcelerin azalmasına yardımcı olur.

Nasıra iyi gelir.

Kanı temizleyerek kan dolaşımını hızlandırmayı sağlar.

Damar tıkanıklıklarını giderir.

Vücuttaki ağrıların azalmasına yardımcı olur.

-Baş dönmelerini hafifletir. Her besinde olduğu gibi kumkuat aşırı tüketiminde vücutta ters etkiler oluşturabilir. Aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Geniş tarlalarda ticari amaçlarla yetiştirilen kumkuat bitkisi, bodur ağaçlar olduğundan saksı içinde evde yetiştirilmesi oldukça mümkündür. Hatta günümüzde ev içi süs bitkisi olarak da sıklıkla kullanılan kumkuat, semt pazarlarında kurulan çiçekçilerden, çiçek dükkanlarından, kısacası fide alınabilecek hemen her yerden temin edilebilir.

Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan kumkuat derhal ayrılan köklerinden başka bir saksının içine dikilerek çoğaltılır. Bu yönteme kökten ayırma yöntemi denilmektedir. Kökten ayrılan 2.bitkimiz en kısa zamanda büyüyerek meyve verir ve diğer bitki de tekrar kök vermeye başlar. Kumkuattın çoğaltılması en uygun zaman nisan ayıdır.