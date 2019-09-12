Kahramanmaraş mutfağından: Kallili köfte tarifi

Son zamanlarda oldukça fazla tüketilen lezzetlerden biri olan kallili köfte nasıl yapılır merak ediliyor. Fazla malzemeyle yapılan kallili köfte zahmetli yapımıyla dikkat çekse de merak edilen lezzetler arasında başa geliyor.

KALLİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

2 su bardağı ince bulgur

2 küçük soğan

100 gr kıyma (2 kere çekilmiş dana, koyun eti karışık)

100 gr koyun kıyması

1 çorba kaşığı kırmızı pulbiber

1-2 diş sarımsak

yarım çorba kaşığı domates salçası

yarım çorba kaşığı biber salçası

1 yumurta

1 çorba kaşığı nişasta

2-3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1-2 diş karanfil

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

tuz

Tarhana çorbası için:

3 çorba kaşığı tarhana

2 su bardağı su

tuz

KALLİLİ KÖFTE HAZIRLANIŞI

Soğanları soyup kıyın. Sarımsakları soyup ezin. Bulguru geniş bir tepsiye alın. Salça, tuz, sarımsak, pul biber ve soğanın yarısını ilave edip yoğurun. 2 kere çekilmiş kıymayı azar azar bulgura yedirerek yoğurun. Yumurta ve nişastayı ekleyip tekrar yoğurun.

Karanfilleri havanda dövün. Tavada sıvıyağı kızdırıp kalan soğanı kavurun. Koyun kıymasını ekleyip kavurmaya devam edin. Ceviz içini iri parçalara ayırıp ilave edin. Tuz, karanfil ve tarçını ekleyip karıştırın. Tavayı ocaktan alın.

Bulgurlu malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Parmağınızla bir delik açıp çevirerek yüzeyini inceltin. Ortalarına birer kaşık iç malzeme yerleştirin. Elinizi ıslatarak köfteleri kapatın. Malzeme bitinceye kadar işlemi sürdürün.

Tarhanayı 15 dakika ıslatıp tencereye alın. 2 bardak su ve tuz ilave ederek 10 dakika kaynatın. Köfteleri ekleyip 15 dakika pişirin. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.