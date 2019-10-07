Kalın bağırsak kanserinin 6 belirtisi!

Kalın bağırsak kanserinden korunmak isteyenlerin, obezite, sigara ve alkol tüketimi, kötü beslenmeden kaçınması gerekmektedir. Bu örneklerden sağlıklı bir yaşam için kaçınmak gerekse de kalın bağırsak kanseri için ayrı bir önem arz etmektedir. Bağırsak kanserini önlemek veya riski azaltmak için sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerden uzak durmak da riski azaltacak faktörler arasındadır. Eğer ailede kalın bağırsak kanseri görüldüyse ve şikayetlerin arasında dışkıdan kan, ağrılı dışkılama gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden bir hekim desteği alınmalıdır.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ (KOLOREKTAL KANSER)

Kanser hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri, tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Kalın bağırsak kanserinin değiştirilebilir risk faktörleri şunlardır:

Aşırı kilolu veya obez olmak

Fiziksel olarak aktif olmamak

Fazla miktarda işlenmiş (sosis, salam ve benzeri) veya işlenmemiş kırmızı et (sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri) tüketmek

Sigara dahil tütün ürünlerini kullanmak

Fazla miktarda alkol almak

Kalın bağırsak kanserinin değiştirilemez risk faktörleri şunlardır:

Yaş alma: Yaş arttıkça kalın bağırsak kanseri riski artmakta

Kişinin kalın bağırsak polipleri olması

Kişinin inflamatuvar bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) olması

Kişinin daha önceden kalın bağırsak kanseri geçirmesi

Ailede kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri olması

Kalıtsal bir sendromun olması (ailesel adenomatöz polipozis ve kalıtımsal polipozis dışı kolon kanseri (Lynch sendromu) gibi)

Tip 2 diyabet hastası olması

BELİRTİLER

Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi

Bağırsakların tam boşalmadığı hissi

Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı) görülmesi ve/veya dışkı renginde koyulaşma

Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti

Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı

Güçsüzlük ve yorgunluk

TANI

Genellikle hastalık ilerleyince belirti vermektedir. Bu yüzden tarama, polipleri ve kanseri erken teşhis edebilmek açısından çok önemlidir. Tarama ile kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilip çıkarılarak kanser gelişmesi önlenir, kanser gelişmiş olan olgularda ise, erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artırılır.

Ülke genelinde kalın bağırsak kanser taramaları; 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan kiti ile hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. 50-70 yaş arasında kişilere, her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir.

Ailede kalın bağırsak polipleri, kalın bağırsak kanseri, ülseratif kolit, Crohn Hastalığı ya da kalıtsal polipozis veya polipozis dışı sendrom öyküsü olan bireylerde 40 yaşından itibaren taramaya başlanmaktadır.

TEDAVİ

Kalın bağırsak kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

KORUNMA

Kalın bağırsak kanserini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan biri tarama olmakla birlikte;