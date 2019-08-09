Kalıcı makyaj ile ilgili bilinmeyen gerçekler

Sanatsal olarak yapılan bir kenara bırakılır ise makyaj kadınların çok önem verdiği unsurlar arasında yer alıyor. Son yıllarda insanlar özellikle kalıcı makyaj uygulamasına yöneliyorlar. Bu makyaj türü adından da anlaşılacağı üzere yüzün ilgili bölümüne daimî olarak yapılan makyaj türüdür ve bu yüzden kalıcı makyaj olarak adlandırılır.

İnsanoğlu kendi bedenini seçemediği için kimi zaman kendisini istediği kadar güzel bulmuyor ama tam da bu noktada makyaj insanların imdadına yetişiyor. Doğru bir makyaj ile kişi olduğundan daha genç, daha güzel görünebiliyor. Son yıllarda ise kalıcı makyaj popülerleşmeye başladı. Bu makyaj türünde insanlar kalıcı yapılan makyajın olduğu yere bir daha dokunmuyor ve her daim makyajlı oluyorlar. Kaş konturü ve dudak konturü ile eyeliner uygulamaları bu alanda en sık başvurulan uygulamalardır.

Kalıcı makyaj da iyi bir makyöz sayesinde kişinin yüz hatlarına en uygun olan biçim verilir ve böylece ortaya çok güzel bir görüntü çıkar. Kaş kontur uygulaması özellikle seyrek kaşlı olanlara, kaş şeklinden memnun olmayanlara uygulanıyor.

KALICI MAKYAJIN AVANTAJLARI

Kalıcı makyaj uygulamasının şüphe yok ki en önemli avantajı kişinin bu uygulamanın yapıldığı bölge için makyaj yapmasına gerek kalmamasıdır. Bu da zamanının kendisine kalmasına olanak sağlar. Kişi kalıcı makyaj sayesinde her zaman bakımlı görünür. Bunun dışında kişi denize de girse havuza da girse, yağmur da yağsa makyajına bir şey olmaz. Kalıcı makyaj kişinin kendi görüntüsünün ve yüz hatlarının daha belirgin hale gelmesine olanak verir.

KALICI MAKYAJ YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kişi ister eyeliner, ister dudak konturü, ister kaş konturü gibi bir kalıcı makyaj uygulaması yaptıracak ise mutlaka bu işi gerçekten düzgün yapan bir uzmandan hizmet almalıdır. Bu işi yapacak uzmanın, referanslarını ve bu alanda eğitim aldığını mutlaka göstermesi gerekir. Eğer kişinin hassas, alerjik bir bünyesi varsa bu makyaj türüne çok daha temkinli olarak yaklaşmalıdır.

Kullanılan malzemelerin doğal ve cilde zarar vermeyen mineral bazlı malzemeler olduğundan kesin bir biçimde emin olunmalıdır. Uygulamadan sonra ise 10 gün boyunca güneşe çıkmaktan itina ile uzak durulmalıdır. Bu makyajın yapıldığı alana kesinlikle kozmetik ürün uygulanmadığı gibi tamamen iyileşene kadar düzenli olarak nemlendirici krem sürülmelidir. Burada mutlaka cilt tipine uygun nemlendirici seçilmelidir. Kalıcı makyaj yapıldıktan sonra kaşınma olursa temas edilmemeli sadece üzerine yumuşak bir havlu ile dokunulmalıdır.