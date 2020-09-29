Kakaolu muffin kek tarifi ve malzemeleri! En kolay çay keki

Evde bulunan malzemelerle muffin kek yapmaya hazır mısınız? Eğer çay saati için kolay kek tarifi arıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Çikolata sosuyla ailenizi mutlu edecek kakaolu muffin kek popüler tarifleriniz arasında yer alacak. İşte kolay muffin kek tarifi ve malzemeleri...



KAKAOLU MUFFİN KEK MALZEMELERİ

1 çay bardağı süt

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

1.5 çay bardağı şeker



1 paket kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yeteri kadar un

Üzeri için

Çikolata sos

KAKAOLU MUFFİN KEKİN YAPILIŞI

Öncelikle muffin kekler için küçük silikon kalıplarını hazırlayın.

Kek için yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından süt, sıvı yağ,kakao,kabartma tozu ve vanilya ekleyip çırpmaya devam edin. Unu da eleyerek ilave edin. Muffin kek hamurunuz hazır.

Hazırladığınız kalıpların büyüklüğüne göre kabarma kısmını da hesaba katarak bir parmak boşluk bırakarak kek hamuru koyun. Üzerine damla çikolata da koyabilirsiniz.

180 derece fırında pişirin. Pişen muffin kekleri biraz soğuyunca kalıplardan çıkarılın ve üzerini çikolata sosu ile süsleyin.