Kaju kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Kajunun faydalarından en önemlisi birçok kanser türüne yakalanmayı önlemesidir. Kaju fıstığı rahat bir uyku çekmek de için yardımcı olabilir. Bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içeren kajunun antioksidan özelliği vardır ve bu özellik genel sağlık için oldukça faydalıdır. Yüzyılımızın en büyük problemlerinden biri olan; zararlı UV ışınlarının etkilerine karşı bünyeyi koruyan kajunun faydalarını derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE KAJUNUN FAYDALARI

Kajunun içerdiği zengin miktardaki içerik genel sağlık açısından faydalıdır, bunun yanında kanseri önleyici fonksiyonlar üstlenir. Kalp sağlığına iyi gelen kaju fıstığı, tansiyon sorunlarına faydalıdır.

Sağlık uzmanları kajunun saç ve cilt sağlığına faydaları olduğunu bunun yanında sinir ve ruh sağlığını koruyan bileşenler içerdiğini belirtmektedirler. Kaju ayrıca sindirim sistemine faydalıdır, sindirim sistemi organlarından özellikle safra için faydalı olduğu düşünülüyor. Şimdi kajunun sağlığa faydalarını detaylı olarak inceleyelim:

Kanseri Önler: Kaju fıstığı, kanser hücreleri ve tümörleri etkisiz hale getiren flavonollar içermektedir. Bunun yanında kolon kanserinden koruyan bakır açısından oldukça zengindir. Galiba bu kajunun en önemli faydalarının başında geliyor.

Kalp Sağlığını Korur: Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kolesterole etki etmez ve antioksidan özelliğinden dolayı kalp sağlığını destekler.

Yüksek Tansiyon: Kaju fıstığının bol miktarda magnezyum içermesi kan basıncı sağlığı açısından önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalbi korur.

Saç Sağlığına Faydalıdır: Kajunun içerdiği bakır, saç sağlığı açısından önemlidir. Bakır eksikliği saçların dökülmesi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur. Saç dökülmesini engellemesi yanında kaju, saçların siyahlaşmasına yardımcı olur.

Sağlıklı Kemikler: Kajunun magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle çocukların tüketmesi sağlıklı kemik yapısının oluşmasına yardımcı olurken yaşlılık döneminde kemikle ilgili sorunların ortaya çıkmasına engel olabilir.

Sinir Sağlığı: Kaju fıstığının içerdiği magnezyum damarları ve kasları rahatlatır. Böylece kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ekleyerek kemiklerde tutulmasını sağlar. Magnezyum miktarı az olduğunda damarların kalsiyumla dolmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu durum yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olur. Kaju bu sorunlara izin vermeyebilir.

Safra Taşları: Düzenli olarak kaju tüketimi safra taşı oluşumunu %25 oranında azaltmaktadır.

Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Kaju fıstığı yağlı gıdalar arasında kabul edilmiş olsa da diğer türleri ile kıyaslandığında daha az yağ içermektedir ve kilo aldırmaz.

Antioksidan Özelliği: Kaju fıstığı; bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bundan dolayı kajunun antioksidan özelliği vardır, bu özellik genel sağlık için faydalıdır.

Diğer faydaları;

Kaju fıstığı sindirim sistemi için faydalı olan asitler içerir, asit seviyesini sağlıklı düzeyde tutar.

Bünye için hayati önem taşıyan vitaminler açısından oldukça zengindir, enerji sağlar.

Dişler ve diş etleri için faydalı olan kaju, dişlerin güçlenmesini sağlarken çürüme oranını azaltır.

Kaju fıstığı rahat bir uyku çekmek için yardımcı olabilir.

Birçok hastalığın temel nedeni olan serbest radikallere karşı etkilidir, serbest radikallerin verdiği zararları azaltır.

Makula dejenerasyonuna karşı ve zararlı UV ışınlarının etkilerine karşı bünyeyi korur.