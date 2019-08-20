Kaju kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Kajunun faydaları sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Sevilen kuru yemişlerden biri olan kaju; saç sağlığını olumlu yönde etkilemesinin yanı sıra kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamasıyla oldukça faydalıdır. Hamilelik döneminde aşırı miktarda olmamak şartıyla tüketmeleri öneriliyor ve enerji vermesi sayesinde spor yapanlar için bir besin değeridir.

20 Ağustos 2019 Salı 08:45
20 Ağustos 2019 Salı 08:45
Kaju kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Kajunun faydalarından en önemlisi birçok kanser türüne yakalanmayı önlemesidir. Kaju fıstığı rahat bir uyku çekmek de için yardımcı olabilir. Bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içeren kajunun antioksidan özelliği vardır ve bu özellik genel sağlık için oldukça faydalıdır. Yüzyılımızın en büyük problemlerinden biri olan; zararlı UV ışınlarının etkilerine karşı bünyeyi koruyan kajunun faydalarını derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE KAJUNUN FAYDALARI

Kajunun içerdiği zengin miktardaki içerik genel sağlık açısından faydalıdır, bunun yanında kanseri önleyici fonksiyonlar üstlenir. Kalp sağlığına iyi gelen kaju fıstığı, tansiyon sorunlarına faydalıdır.

Sağlık uzmanları kajunun saç ve cilt sağlığına faydaları olduğunu bunun yanında sinir ve ruh sağlığını koruyan bileşenler içerdiğini belirtmektedirler. Kaju ayrıca sindirim sistemine faydalıdır, sindirim sistemi organlarından özellikle safra için faydalı olduğu düşünülüyor. Şimdi kajunun sağlığa faydalarını detaylı olarak inceleyelim:

Kanseri Önler: Kaju fıstığı, kanser hücreleri ve tümörleri etkisiz hale getiren flavonollar içermektedir. Bunun yanında kolon kanserinden koruyan bakır açısından oldukça zengindir. Galiba bu kajunun en önemli faydalarının başında geliyor.

Kalp Sağlığını Korur: Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kolesterole etki etmez ve antioksidan özelliğinden dolayı kalp sağlığını destekler.

Yüksek Tansiyon: Kaju fıstığının bol miktarda magnezyum içermesi kan basıncı sağlığı açısından önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalbi korur.

Saç Sağlığına Faydalıdır: Kajunun içerdiği bakır, saç sağlığı açısından önemlidir. Bakır eksikliği saçların dökülmesi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur. Saç dökülmesini engellemesi yanında kaju, saçların siyahlaşmasına yardımcı olur.

Sağlıklı Kemikler: Kajunun magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle çocukların tüketmesi sağlıklı kemik yapısının oluşmasına yardımcı olurken yaşlılık döneminde kemikle ilgili sorunların ortaya çıkmasına engel olabilir.

Sinir Sağlığı: Kaju fıstığının içerdiği magnezyum damarları ve kasları rahatlatır. Böylece kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ekleyerek kemiklerde tutulmasını sağlar. Magnezyum miktarı az olduğunda damarların kalsiyumla dolmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu durum yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olur. Kaju bu sorunlara izin vermeyebilir.

Safra Taşları: Düzenli olarak kaju tüketimi safra taşı oluşumunu %25 oranında azaltmaktadır.

Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Kaju fıstığı yağlı gıdalar arasında kabul edilmiş olsa da diğer türleri ile kıyaslandığında daha az yağ içermektedir ve kilo aldırmaz.

Antioksidan Özelliği: Kaju fıstığı; bakır, magnezyum, selenyum başta olmak üzere kaliteli mineraller içerir. Bundan dolayı kajunun antioksidan özelliği vardır, bu özellik genel sağlık için faydalıdır.

Diğer faydaları;

Kaju fıstığı sindirim sistemi için faydalı olan asitler içerir, asit seviyesini sağlıklı düzeyde tutar.

Bünye için hayati önem taşıyan vitaminler açısından oldukça zengindir, enerji sağlar.

Dişler ve diş etleri için faydalı olan kaju, dişlerin güçlenmesini sağlarken çürüme oranını azaltır.

Kaju fıstığı rahat bir uyku çekmek için yardımcı olabilir.

Birçok hastalığın temel nedeni olan serbest radikallere karşı etkilidir, serbest radikallerin verdiği zararları azaltır.

Makula dejenerasyonuna karşı ve zararlı UV ışınlarının etkilerine karşı bünyeyi korur.

ilgili yazılar
Süt nasıl yoğurda dönüşür?
Süt nasıl yoğurda dönüşür?
Dutun sağlığa kattığı mucizevi faydalar!
Dutun sağlığa kattığı mucizevi faydalar!
Göbek çevresinden kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte çözümü
Göbek çevresinden kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte çözümü
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir?
Rüyada ekmek görmek hangi anlama gelmektedir?
Patates yiyerek güzelleşin
Patates yiyerek güzelleşin
En Yeniler
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada evleniyor muydunuz? İşte anlamı!
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Göbek çevresinden kurtulmanın en etkili çözümü
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Sütten yoğurt yapmanın kolay yolu!
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Rüyada ekmek görmek hangi anlama geliyor?
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Saç serumunun 4 mucizevi etkisi!
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Süt gerçekten kemikleri güçlendiriyor mu?
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Dut bir tedavi yöntemi olabilir mi?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Çok sayıda işlevi var ama kimse o kası kullanmıyor
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
Toksoplasmadan korunmanın 4 yolu!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin