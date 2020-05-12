Kahveyle Hindistan cevizinin muhteşem etkisi Hindistan cevizi faydaları

Hindistan cevizi ve kahvenin faydaları merak ediliyor. Bazı besinlerle içecekler yan yana geldiğinde hem değişik tatlar hem de sağlıklı bir ürün ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de kahve ve Hindistan cevizi yağı. Ayrı ayrı ciltte büyük bir etkiye sahip olan bu ikili birbirinde karıştırıldığında olağanüstü bir etki ortaya çıkıyor. Kanser hücrelerinden sindirim sistemine kadar sağlığa birçok faydası bulunuyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, mantar ve egzama gibi cilt sorunlarına da çare oluyor.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre metabolizmayı hızlandıran, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen Hindistan cevizi yağının sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor.

Hindistan cevizi yağının cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok önemli özelliği bulunuyor. Ayrıca egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor. Son dönemlerde ise bu tropikal meyvenin yağı, sağlığa olan diğer faydalarıyla ön plana çıkıyor.

"Yaşam ağacı" olarak da adlandırılan Hindistan cevizi meyvesi Filipinler ve benzeri ada ülkelerinde beslenmenin önemli bir parçasıdır. Yerel halk, pek çok hastalığın tedavisinde Hindistan cevizi yağını kullanmaktadır.

Bu yağ içeriğindeki MCT adı verilen orta zincirli yağ asitleri ve anne sütünde de bulunan laurik asit nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır.

HİNDİSTAN CEVİZİ FAYDALARI

İçeriğindeki laurik asit nedeniyle antimikrobiyaldir. Bağırsaktaki zararlı mikropları temizleyerek kolon sağlığını desteklemektedir.

Hindistan cevizi yağına beslenmelerinde sık yer veren toplumlarda obezite ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle Hindistan cevizi yağının metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.

Hindistan cevizi yağı, dış dünyaya karşı bariyer görevi olan cildi nemlendirir, cilt üzerindeki mikropları yok eder ve buna bağlı olarak akne ve dermatit tedavisine destek olmaktadır.

İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton cisimciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucudur.

Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.