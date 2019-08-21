Kahvenin iyileştirdiği 12 hastalık türü!

Kahvenin faydaları çok sık gündeme gelen bir konular arasında yerini alıyor. Gündeme sıkça taşınmasının sebeplerinden biri ise tüketiminin çok fazla olmasıdır. Düzenli kahve tüketenlerde safra kesesi taşına daha az rastlandığı söyleniyor. Her yerden kolaylıkla kahve bulabilir ve içebilirsiniz. Kulaktan dolma bilgilerle bahsedilen kahvenin zararlarına kulak asmamak gerekmektedir. Kahvenin yararlarını hazırladığımız haberimiz sizlerle…

İŞTE KAHVENİN FAYDALARI

Kahveyle ilgili kulaktan dolma bilgileri bırakıp güvenilir tıbbi araştırmalara bakıldığında faydasının, olası zararlarından çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün görünüyor.

Tip 2 diyabet: Şekersiz günde 3-5 bardak içilen kahvenin şeker hastalığı riskini yüzde 25-50 arası azalttığını gösteren yayınlar giderek artıyor. İnsülin direncini azaltarak hücre içine şeker girişini 2 kat arttırarak kan şekerinde yükselmeyi engelliyor, iştahı azaltarak fazla yemeyi engelliyor, metabolizmayı yüzde 20 kadar hızlandırarak yağ yakılmasını arttırdığı düşünülüyor.

Alzheimer ve Bunama: Yaşa bağlı erken bunama ve Alzheimer riskini azalttığı, ortaya çıkışını geciktirdiği, beynin yaşlanmasını yavaşlattığı biliniyor.

Parkinson hastalığı: Düzenli kahve tüketiminin parkinson hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğunu destekleyen yayınlar giderek artıyor.

Karaciğer hastalığı: Alkol tüketimi ve fazla şeker tüketimine bağlı karaciğer yağlanması ve hasarını engelleyici, karaciğer kanseri riskini azalttığı düşünülüyor.

Rektum kanseri: Kalın bağırsağın en alt kısmının kanser riskini özellikle kadınlarda düşürdüğü ama kalın bağırsak riskini azaltmadığından bahsediliyor.

Kalp ritim bozukluğu: Günde 1-3 bardak içilen kahvenin aritmi riskini yüzde 25 azalttığı fakat kafeine hassas kişilerde ise riski arttırabileceği bildiriliyor.

Kalp damar hastalığı: Günde 3 bardak kahve tüketenlerin daha az ve daha çok tüketenlere göre kalp damarlarında kalsiyum yani kireç birikiminin daha az olduğu dolayısıyla kalp krizi riskinin azaldığı düşünülüyor. Dolayısıyla az veya çok tüketmek fayda sağlamıyor, günde 3 bardak kadar tüketmek gerekiyor.

Safra kesesi taşı: Düzenli kahve tüketenlerde tükenmeyenlere göre safra kesesi taşı daha az rastlanıyor.

Prostat kanseri: 2011'de yayınlanan 50 bin kişiyi inceleyen bir araştırma prostat kanseri riskinin günde 3 bardak kahve tüketenlerde yüzde 30, 6 bardak tüketenlerde yüzde 60 azaldığını bildiriyor. Benzer şekilde kesin olmamakla beraber böbrek kanseri riskini de azaltabileceği düşünülüyor.

İnme: Çalışmalar günde 1-4 bardak kahve tüketiminin felç riskini yüzde 20 civarı azalttığını gösteriyor.

Kemik erimesi: Günde 6-8 adetten fazla kahve tüketiminin, yeterli kalsiyum ve magnezyum içeren gıda tüketmeyenlerde kemik erimesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Ağrı kesici etkisi: Ağrıya dayanıklılık sağladığı ve ağrı kesici ilaçların etkisini arttırdığı için bazı ilaçların içine kafein ekleniyor. Bu nedenle kafein içeren ilaçlarla beraber kahve tüketimine dikkat etmek gerekiyor.