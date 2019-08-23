Kusursuz bir cilt için eşsiz bir maske!

Kahve telvesinin faydaları çok sık gündeme gelen bir konu olmaya başladı. Gündeme sıkça taşınmasının sebeplerinden biri ise ortak sorun olan selilütlere iyi geldiğinin söylenmesidir. Selülitleri en ekonomik ve doğal şekilde gidermeye yarayan bakım ürünü niteliğindedir. Kahvenin etkin maddesi kafeinin, selülitleri gidermede etkili olduğu yönünde olumlu sonuç yayılınca gündemi ele geçirmiştir.

İŞTE KAHVE TELVESİNİN FAYDALARI

Herkes, bakımlı görünmek ister. Kadın olsun, erkek olsun herkesin ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, farklı cilt tiplerinin kullanımına uygun birçok kozmetik ürünü bulunmaktadır.

Ancak, en sağlıklı cilt bakımı, doğal şekilde yapılan cilt bakımıdır. Kahve, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan, genç yaşlı herkes tarafından çok eski dönemlerden beri severek tüketilen bir lezzettir.

Aroması ve kokusu ile asırlardır tüketilen kahvenin, sağlık ve cilt için de saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Kahve telvesinden hazırlanacak maskeler, cilt sağlığının korunmasını ve bakımının en kaliteli şekilde yapılmasını sağlıyor.

Kahve telvesinin faydaları, uluslararası alanda yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.

KAHVE TELVESİNİN FAYDALARI

Cildi sıkılaştırıcı etkiye sahiptir: Kahve telvesinin cilt üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır. Bunların başında da, cildi sıkılaştırması gelmektedir.

Bir kaşık kahve telvesine katılacak bir kaşık zeytinyağıyla hazırlanan karışım yüze sürülür 15 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır. Birkaç uygulamadan sonra etkisini gösterecektir. Kahvenin güçlü etkisinden dolayı haftada bir kez uygulanması yeterlidir.

Gözaltı şişkinlikleri ve morluklarına iyi gelir: Kahve telvesi, içeriğindeki kafein etkisi sayesinde gözaltı şişkinliklerine iyi gelmektedir. Kafeinin, derinin altındaki kan damarlarını daraltarak şişkinliği giderici etkisi vardır.

Gözaltı şişkinlikleri için kahve telvesi doğrudan cilde sürülür. Bir süre bekletilip yıkanır. Kahve telvesi ayrıca, gözaltındaki morlukların giderilmesini de sağlar. Kahve telvesinin gözaltı morluklarına iyi gelmesi için, sade olarak gözaltına sürülmesi ve 20 dakika kadar bekletildikten sonra yıkanması yeterlidir.

Cildi canlandırır ve parlaklık kazandırır: Kahve telvesi, genel anlamda her cilt tipine uygun doğal bir bakım ürünüdür. Cilde sürüldüğü takdirde, zamanla cildi canlandırır ve daha parlak görünüme kavuşturur.

Selülitlere iyi gelir: Selülitler, kadınların ortak sorunudur. Kahve telvesi ise, selülitleri en ekonomik ve doğal şekilde gidermeye yarayan bakım ürünü niteliğindedir. Kahve telvesinin selülitler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için klinik deneyler yapılmış ve sonuçta, kahvenin etkin maddesi kafeinin, selülitleri gidermede etkili olduğu yönünde olumlu sonuç alınmıştır. Selülit olan bölgeye kahve telvesi sürülmesi ve uygulamanın tekrarlanması, selülitlerin kısa sürede yok olmasını sağlamaktadır.

Nemlendirici etkiye sahiptir: Nemlendiriciler, en çok kullanılan kozmetik ürünleridir. Çünkü gün boyu yıpranan ve kuruyan cildin, neme ihtiyacı vardır. Kahve telvesinin, cildi nemlendirme etkisi de bulunmaktadır. Cilde ihtiyacı olan nemi sağlayan kahve telvesi, kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma etkilerini geciktirir, cildin genç kalmasını ve canlı görünmesini sağlar.

Cildi siyah noktalardan arındırır: Ortak cilt sorunlarının başında siyah noktalar gelmektedir. Ancak, severek tüketilen bir içecek olan Türk kahvesinin telvesi, siyah noktalardan kurtulma konusunda da mucizevi etkilere sahiptir. Kahve telvesi cilde sürülerek 10 dakika bekletilir ve durulanır. Hem doğal bir nemlenme sağlar hem de kötü görünüme sebep olan siyah noktaları yok eder. Üstelik etkisini ilk kullanımdan itibaren göstermektedir.

Cilt yorgunluğunu giderir: Kahve telvesi, cilt yorgunluğunu giderir ve cilt sağlığını korur. Yorgunluk belirtilerinin giderilmesi için sade olarak bile kullanılsa mucize etkileri bulunan kahve telvesi, faydalı bazı besinlerle karıştırılarak daha etkili maskeler de hazırlanabilir.

Cilt yorgunluğun almak için, 1 kaşık kahve telvesi, 1 kaşık zeytinyağı, 1 kaşık bal ve 1 yumurta akı karıştırılır. Bu ürünlerin hepsinin, cilt için ayrı ayrı faydaları bulunmaktadır.

Hepsi birleşince, iyileştirici etkisi daha da artmaktadır. Bu maske, haftada bir ya da iki kez uygulanabilir. Ciltteki yorgunluğu alır ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Yağlı ciltler için faydalıdır: Yağlı ciltlerde sivilce, siyah nokta ve cilt lekelerinin oluşumu daha fazladır. Cildi yağlı olanlar, kahve telvesi maskesi ile bakım yapabilirler.

Bir yemek kaşığı kahve telvesi ile bir tatlı kaşığı limon suyu karıştırılarak cilde sürülür ve 15 dakika bekletilip yıkanır. Ancak, bu maskeyi uygularken kullanılan limon suyu miktarına ve bekleme süresine dikkat edilmelidir.

Çünkü limonun içindeki asit oranı fazladır ve yoğun kullanımı cilt kuruluğuna sebep olabilir. Bu nedenle, önerilen miktardan fazla kullanılmamalı ve gereken bekleme süresini aşılmamalıdır.

Cilde yumuşaklık kazandırır: Kahve telvesinin cilde faydaları arasında, cildi yumuşatması da vardır. Kahve, içildikten sonra, telvesi biraz sulu bırakılır ya da içine az miktarda su katılır.

Sonrasında, el-yüz veya istenilen diğer bölgelere sürülebilir. İlk kullanımda bile, cildin yumuşacık olduğu ve tazelendiği fark edilecektir.

Ayak bakımında güvenle kullanılabilir: Kahve telvesinin, cilde faydaları haricinde ayak bakımında da faydaları vardır.

Çoğu zaman, ayakların topuk ve dirsek kısımlarında sertlikler oluşur. Zaman zaman ağrı yapan bu sertliklerden kurtulmak için, topuk ve dirsek bölgesine kahve telvesi ile masaj yapılması ve telvenin bölgede 15 dakika bekletildikten sonra yıkanması yeterlidir.

Zayıflatıcı etkiye sahiptir: Göbek bölgesindeki yağlanma için kahve telvesi ile bir miktar zeytinyağı karıştırılarak, bölgeye iyice yedirilir. Etkili olabilmesi için, bekleme süresinde bölgenin sıcak tutulması gerekmektedir. Yarım saat bekletildikten sonra ılık suyla yıkanılır ve tekrarlandığında etkisini göstermeye başlar.

Kahve telvesi, cilt bakımı için olumlu etkileri bulunan doğal bir kozmetik ürünüdür. Sade olarak kullanıldığında, genelde her cilt tipine uyum sağlar ancak, limon suyu, zeytinyağı veya bal gibi diğer ürünlerle karıştırılarak maske hazırlandığında dikkat edilmelidir.

Bazı ciltlere ağır gelebilen bu maskeler, herhangi bir yan etkiye sebep olmaması için böyle bir durum fark edildiğinde kullanımı bırakılmalıdır.