Kahve tedavisi sivilcelere son veriyor

Türk kültürüne ait türk kahvesi zengin şifa kaynağıdır. Ergenlikten itibaren hormanlar dolayısıyla sivilce sorun yaşayan insanlar ileri ki yaşlarda da sivilce sorunuyla karşılaşabilir. Ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkamasıyla oluşan sivilce tedavisi yapılmadığında büyük bir probleme dönüşebilir.Kahve ile sivilce tedavisi mümkün olan bu yöntem sivilce problem olan insanlar tarafından sıklıklı kullanılmaktadır. Kahve ile sivilce tedavisi yöntemini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz…

KAHVE NASIL YAPILIR?

Bizim Türk kahvesi olarak bildiğimiz Coffea Canephora kahve çeşidi kahveden elde edilen çekirdeklerin iyice kavrulması ve ardından bir değirmen ya da öğütücü ile un haline gelen kadar çekilmesi sonucu elde edilir. Pişirme şekli olarak Türk kahvesi yeterli miktarda su ve kahvenin cezvede yavaşça pişirilmesi ile elde edilir. Türk kahvesi servis ettiğimiz fincanın dibine çöken kahve parçacıkları “telve” dediğimiz yarı akışkan bir yapı oluşturur. Sivilce tedavisinde aşağıda vereceğimiz tarifleri uygularken isterseniz bu telveyi, isterseniz de normal çiğ kahveyi kullanabilirsiniz.

KAHVE SİVİLCE TEDAVİSİNDE NASIL KULLANILIR?

Türk kahvesini sivilce tedavisinde kullanmak için en etkili yöntem peelingtir. Kahvenin kendinden tanecikli yapısı peeling için harika bir araç oluşturur; gözeneklerin temizlenmesi ve üstteki ölü deri tabakasının atılması için olanak sağlar. Ancak çeşitli malzemeler eklenerek maske olarak da kullanılabilir.

YUMURTALI KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler:

- 1 yumurta

- 1 çay kaşığı esmer şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kahve telvesi

Hazırlanışı:

1. Yumurtanın içine esmer şeker ve tuzu ekleyip sarısıyla beyazı karışana kadar çırpın.

2. Kahve telvesini ekleyip karıştırın.

3. Karışımı masaj yaparak yüzünüze uygulayın.

4. 10-15 dakika bekledikten sonra durulayın.

Kakaolu Kahve Peelingi

Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı kahve

- 1 çay kaşığı bal

- 1 çay kaşığı limon suyu (yalnızca yağlı ciltler için)

- 1 tatlı kaşığı yoğurt (yalnızca kuru ciltler için)

Hazırlanışı:

1. Kakao ve kahveyi bir kapta karıştırın.

2. Balı ve cilt tipinize göre yoğurt ya da limon suyunu ekleyip tekrar karıştırın.

3. Bir fırça yardımıyla yüzünüze uyguladığınız karışımı 10 dakika kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Ballı Kahve Peelingi

Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı kahve

- 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

1. Balı cezvede ya da mikrodalgada ılık olana kadar ısıtın. Sıcak değil ılık olması önemli, sıcak bal cildinizi yakar.

2. Balın içine kahveyi karıştırıp dairesel hareketlerle yüzünüze, bilhassa sivilcelerin bol olduğu burun, çene gibi bölgelere uygulayın.

3. Etkisini göstermesi için 20 dakika kadar bekledikten sonra ılık ya da sıcak suyla durulayın.

LİMONLU KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı kahve

- 1 çay kaşığı limon suyu

- 1 yemek kaşığı süt

- 1 tatlı kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

1. Yoğurt ve sütü karıştırın.

2. Limon suyu ve kahveyi de ekleyip tekrar karıştırın.

3. Elde ettiğiniz karışım akışkan olacağından dolayı bir fırça yardımıyla uygulayın ve 10 dakika bekleyin.

4. Ilık ya da soğuk suyla durulayın.