Kahvaltıya özel zeytinli krep tarifi! Krep nasıl yapılır?

Kahvaltı için en çok krep tarifi merak ediliyor. Çileklisinden ballısına kadar birçok krep tarifi yapılıyor. Peki, hiç zeytinli krep denediniz mi? İşte “kahvaltıda zeytin olmadan asla” diyenler için özel zeytinli krep tarifi…

ZEYTİNLİ KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için margarin veya sıvı yağ

Arası için;

Bir kâse çekirdeği ayıklanmış zeytin

ZEYTİNLİ KREP TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Kahvaltılık krep hazırlamak un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.

2. Teflon tavanızı margarin veya sıvıyağ ile kızdırın. Tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin.

3. Ardından zeytinlerinizi ufak hale getirin, bunun için zeytin ezmesi de kullanabilirsiniz. Hazırladığınız zeytin karışımını kreplerinizin arasına sürün ve afiyetle yiyin. Afiyet olsun…

KREP YAPMANIN PÜF NOKTASI

Krep yaparken en önemli nokta yakmadan pişirebilmektir. Hamura tuz eklemezseniz bal veya reçelle süsleyebilirsiniz. Daha da eğlenceli ve görselliği güzel bir krep isterseniz meyvelerle süsleyebilirsiniz.