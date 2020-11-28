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  • Kahvaltılık avokadolu tarif nasıl yapılır? Ekmek üstü lezzet avokado
28 Kasım 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:

Kahvaltılık avokadolu tarif nasıl yapılır? Ekmek üstü lezzet avokado

Kahvaltılık avokadolu tarif nasıl yapılır" Ekmek üstü lezzet avokado

Kahvaltıda avokadolu tarifler oldukça seviliyor. Hem kilo aldırmayan hem de lezzetli avokadolu tarif haberimizde...

Güzel bir hafta sonu kahvaltısına hazırlık yapanlar avokadolu tarifleri araştırıyor. Kahvaltılık avokadolu tarifler hem pratik hem de lezzetli. Ekmeğin üzerine avokado ile sos yaparak tüketebilirsiniz. İşte kahvaltılık tarif...

AVOKADOLU TARİF İÇİN MALZEMELER

2 dilim az yağlı beyaz peynir

1 ince dilim tam tahıllı ekmek

Yarım avokado

1-2 yemek kaşığı limon suyu

1 tutam kıyılmış maydanoz

2-3 dal yeşil soğan

Pul biber, karabiber

KAHVALTILIK AVOKADO YAPILIŞI

Avokadoyu ince ince rendeleyin. Peyniri ilave edin. Dereotu, pul biber, limon suyu ve karabiber ilave edin. Tahıllı ekmek veya kıtır ekmek üzerine eşit miktarda sürün. İnce kıyılmış yeşil soğanları ve isteğe bağlı cherry domatesi ekleyin.

Karabağ - Sivasspor maç yorumunu Akşam Gazetesi Spor Editörü Şafak Gözmen yaptı.<p>Editör:<a href='m

Karabağ - Sivasspor maç yorumu

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