Kahvaltılık avokadolu tarif nasıl yapılır? Ekmek üstü lezzet avokado

Güzel bir hafta sonu kahvaltısına hazırlık yapanlar avokadolu tarifleri araştırıyor. Kahvaltılık avokadolu tarifler hem pratik hem de lezzetli. Ekmeğin üzerine avokado ile sos yaparak tüketebilirsiniz. İşte kahvaltılık tarif...



AVOKADOLU TARİF İÇİN MALZEMELER



2 dilim az yağlı beyaz peynir



1 ince dilim tam tahıllı ekmek

Yarım avokado

1-2 yemek kaşığı limon suyu

1 tutam kıyılmış maydanoz

2-3 dal yeşil soğan

Pul biber, karabiber

KAHVALTILIK AVOKADO YAPILIŞI



Avokadoyu ince ince rendeleyin. Peyniri ilave edin. Dereotu, pul biber, limon suyu ve karabiber ilave edin. Tahıllı ekmek veya kıtır ekmek üzerine eşit miktarda sürün. İnce kıyılmış yeşil soğanları ve isteğe bağlı cherry domatesi ekleyin.