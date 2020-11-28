28 Kasım 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:
Kahvaltılık avokadolu tarif nasıl yapılır? Ekmek üstü lezzet avokado
Kahvaltıda avokadolu tarifler oldukça seviliyor. Hem kilo aldırmayan hem de lezzetli avokadolu tarif haberimizde...
Güzel bir hafta sonu kahvaltısına hazırlık yapanlar avokadolu tarifleri araştırıyor. Kahvaltılık avokadolu tarifler hem pratik hem de lezzetli. Ekmeğin üzerine avokado ile sos yaparak tüketebilirsiniz. İşte kahvaltılık tarif...
AVOKADOLU TARİF İÇİN MALZEMELER
2 dilim az yağlı beyaz peynir
1 ince dilim tam tahıllı ekmek
Yarım avokado
1-2 yemek kaşığı limon suyu
1 tutam kıyılmış maydanoz
2-3 dal yeşil soğan
Pul biber, karabiber
KAHVALTILIK AVOKADO YAPILIŞI
Avokadoyu ince ince rendeleyin. Peyniri ilave edin. Dereotu, pul biber, limon suyu ve karabiber ilave edin. Tahıllı ekmek veya kıtır ekmek üzerine eşit miktarda sürün. İnce kıyılmış yeşil soğanları ve isteğe bağlı cherry domatesi ekleyin.