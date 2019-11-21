Kahvaltı yapmak çocukların öğrenmesini geliştiriyor!

Kahvaltı yapmak, çocukların bilişsel kabiliyetini artırıyor. İngiltere'de yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Leeds Üniversitesi'nden uzmanlar, kahvaltı yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki farka ilişkin bir araştırma yaptı.

Buna göre, kahvaltı yapan çocuklar yapmayanlara kıyasla daha kolay öğreniyor.

294 öğrencinin katıldığı araştırmada, çoculardan yüzde 53'ünün her sabah, yüzde 29'unun nadiren kahvaltı yaptığı ve yüzde 18'inin kahvaltıyı atladığı ve çocukların başarılarının da bu oranlarda değiştiği sonucuna varıldı. Bu çerçevede, kahvaltı yapan çocuklar sınavlarda daha yüksek puan alıyor.



Uzmanlar, çocukların geleceklerini inşa ettikleri eğitimde başarılı olmaları için, sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamalarını tavsiye ediyor.