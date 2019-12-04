Kahvaltı için bu lezzet kaçmaz: Kaşarlı kare dilim tarifi

Kaşarlı kare dilim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kaşarlı kare dilim hazırlamak isteyenler bunun tarifini araştırıyor. Zelal Güneri kaşarlı kare dilimin tarifini yazdı. İşte kaşarlı kare dilimin özel tarifi...

KAŞARLI KARE DİLİMLER

MALZEMELER

200 gr yumuşatılmış margarin

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1.5 su çay bardağı süt

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Un kabartma tozu ve tuzu iyice karıştırın.margarini ekleyip güzelce yoğurun.

Yumurta ve kekiği iyice çırpın ve bu hamura ekleyin.yavaş yavaş sütü ilave edip yoğurma devam edin.unlanmış tezgahta yarım santim kadar açıp kare dilimler halinde kesin.üzerine yumurta sarısı sürüp kaşar peyniri rendesi serpin.yağlanmış fırın tepsisinde sıralayın.175 derece önceden ısıtılmış fırında 15- 20 dakika kadar pişirin.