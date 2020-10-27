Kağıt kebabının püf noktası nedir? Kağıt kebabının tarifi

Kağıt kebabı sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Peki, kağıt kebabı nasıl yapılır? Malatya'nın lezzetlerinden olan kağıt kebabı, 10 saatte pişirilerek, hazır hale getiriliyor. Kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen kağıt kebabı, iştah kabartan lezzetler arasında yer alıyor.

DHA'da yer alan habere göre kağıt kebabı yoğun ilgi görüyor. Kağıt kebabı yapan ustalardan Zeki Saygı, kağıt kebabının Osmanlı'nın son döneminden bu yana sofralarda yer aldığını söyledi.



KAĞIT KEBABININ PÜF NOKTASI



10 saatte pişirilerek, sofralara sunulan kağıt kebabının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Zeki Saygı, "Kağıt kebabının kuzu etinden olması gerekiyor. Odun fırınında, meşe odununda, pişen bir yemektir. Her yarım saatte bir kontrol edilir. Hazırlanışı yarım saat ama pişmesi 10 saat sürüyor. Ancak çok lezzetli bir yemektir." diye konuştu.

Kağıt kebabını yiyenler, hazırlanışı zahmetli olan yemeğin tadının ise çok lezzetli olduğunu ifade etti.