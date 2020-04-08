Kadınlarda yaşlılığı geciktiriyor! Cevizin kadın sağlığına faydaları nelerdir?

Kadın sağlığına iyi gelen besinler araştırılıyor. Bu besinlerden biri olan ceviz, kadınlarda yaşlılığı geciktiriyor. Cevizin düzenli tüketilmesinin kalp sağlığı, kanser, ruhsal hastalıklar, obezite, diyabet gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu olduğunu belirten uzmanlar, üreme sağlığına olumlu katkısı ve yaşlanma engelleyici etkilerinin de olabileceğini söyledi. Yapılan bilimsel çalışmalara göre kadınlarda gün içinde bir avuç ceviz tüketmek yaşlanmaya karşı yardımcı oluyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, ’’Son 5 yılda yaşlıların oranı yüzde 16 arttı. TÜİK verilerine göre yaşlılar artık toplam nüfusun yüzde 8,8’ine tekabül ederken kadınlar bu oranın yarısından fazlasını oluşturuyor. Yeme alışkanlıklarımızla ilgili araştırmalar, sağlıklı yaşlanmayı daha iyi anlamamıza katkıda bulunacaktır.’’ dedi.

Yeni bir epidemiyolojik çalışmada, 50’li yaşlarının sonlarında ve 60’larının başlarında olan ve haftada en az iki porsiyon ceviz tüketen kadınların ceviz yemeyenlere oranla daha sağlıklı yaşlanma ihtimali olduğu, yaşlılarda eğitim ve fiziksel aktivite gibi sağlığı etkileyebilecek çeşitli faktörleri hesaba kattıktan sonra cevizin sağlıklı yaşlanmaya ciddi ölçüde etkisi olan tek kuru yemiş olduğu gösterildi. Kaliforniya Ceviz Komisyonunun desteklediği çalışmada ’sağlıklı yaşlanma’ 65 yaşından sonra zihin sağlığının yerinde olduğu ve önemli kronik rahatsızlıkların, bilişsel sorunların ve fiziksel rahatsızlıkların görülmediği uzun ömürlülük olarak tanımlandı. Araştırmacılar, toplam kuru yemiş tüketimi (ceviz, fıstık ve diğer fındık dahil) ve sağlıklı yaşlanma arasında önemli bir bağlantı buldu ama bu bağlantının özellikle cevizde daha güç olduğu vurguladı. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

’’TÜRKİYE’DE YAŞLANAN NÜFUSUN ORANI ARTIYOR’’



Yapılan araştırmayla ilgili görüşlerini dile getiren Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, “Nüfus bilimcilerin uzun zamandır öngördüğünün aksine Türkiye’de yaşlanan nüfusun oranı artıyor; yaşlı (65 yaş ve üstü) nüfusta büyük bir artış meydana geliyor. Son 5 yılda yaşlıların oranı yüzde 16 arttı. TÜİK verilerine göre yaşlılar artık toplam nüfusun yüzde 8,8’ine tekabül ederken kadınlar bu oranın yarısından fazlasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle yeme alışkanlıklarımızla ilgili araştırmalar, sağlıklı yaşlanmayı daha iyi anlamamıza katkıda bulunacaktır.’’ dedi.

Diyetisyen Özger, sözlerine şöyle devam etti:

’’Faydalı yağ asitleri açısından zengin olan cevizin günlük düzenli tüketilmesi kalp sağlığı, kanser, ruhsal hastalıklar, obezite, diyabet gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu olabiliyorken, üreme sağlığına olumlu katkısı ve yaşlanma engelleyici etkileri de olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar, gün içinde 1 avuç ceviz tüketmenin yaşlanmaya karşı bize yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu araştırma gösteriyor ki ceviz yemek, yaşamın sonraki yıllarında sağlığı etkileyebilecek basit alışkanlıklarımızdan biri olabilir.’’

Daha önce Brigham and Women Hastanesi’nde çalışan Dr. Francine Grodstein yaptığı araştırmada, ceviz yemenin yaşlılarda fiziksel bozukluk ve bilişsel gerileme risklerini azaltmada olumlu bir etkisinin olabileceğini buldu. Aynı çalışmadaki diğer araştırmacılarsa yaşlandıkça daha sık görülen sorunlar olan kalp-damar hastalığı ve tip 2 diyabette azalma olduğunu buldu. Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmak için tek bir çözümün olmadığı ancak bir avuç ceviz yemek gibi doğru alışkanlıkları benimsemenin insanlara yardımcı olabileceği belirtildi.