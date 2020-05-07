Her üç kadından biri saç dökülmesinden yakınıyor. Aslında toplumda erkeklerde saç dökülmesinden muzdarip fakat kadınlar kadar sorun hâline getirmiyor. Peki, kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Kadınlarda saç dökülmesinin birçok sebebi bulunuyor. Bunlardan bazıları hastalıklar, hormonal düzensizlikler, ilaç kullanımı, vitamin eksikliği, fiziksel psikolojik stres ve genetik faktörlerdir. Eğer saçlarınızda bir anormallik fark ediyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Erkek tipi saç dökülmesine kadında da erkekte de 'androjenik alopesi' denir. Erkekte saç dökülmesi genelde şakaklardan başlar, önden bakıldığında karakteristik 'M' görüntüsü oluşur, tepeler seyrekleşir ve genelde kelliğe doğru ilerler. Kadınlarda saçların incelemesiyle başlayıp, tepede seyrelmeler devam eder ve saç çizgisinde gerileme genelde görülmez, kellik de görülmez.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre kadınlardaki saç dökülmesi 'Ludwig Sınıflaması' ile şu şekilde 3 tipe ayrılıyor:

Tip 1 dökülmede, saçlardaki azalma saça şekil verilerek kamufle edilebilir.

Tip 2 dökülme, orta hat çizgisinde önemli bir azalma olur.

Tip 3 dökülme, başın tepesinde saç derisi artık görünür hale gelmiştir.

Saçı güçlendirmek için kullanılan şampuandan besin takviyelerine kadar doktorunuzun önerisini almanızda fayda olacaktır. Saç mezoterapisi, saça özel kokteyller, saç aşısı, prp gibi uygulamalar saç tedavilerinin önemli kısmını oluşturur. Saç dökülmesinin tedavisinde öncelikle sorunu tespit etmek gerektiğini söyleyen Dr. Ayran, altta yatan sebepleri kontrol altına aldıktan sonra kadınlarda yapılan saç ekimi sonuçlarının çok başarılı olduğunu belirtti.