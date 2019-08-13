Kadınlar erkekleri hangi durumlarda itici bulur?

Kadınların erkeklerde itici bulduğu davranışlar sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Önceki nesillerde oluşan maço erkek imajı artık kadınların erkeklerde itici bulduğu davranışlarda ilk sıralarda yerini almış bulunmaktadır. Kadınların erkeklerde itici bulduğu davranışlar arasında; bakımsızlık oldukça önemli bir konuma sahiptir. İlişkilerin zorlaştığı ve kaygıların arttığı çağımızda kadınların erkeklerde itici bulduğu davranışlardan bazıları haberimizin devamında sizlerle…

KADINLARIN ERKEKLERDE İTİCİ BULDUĞU DAVRANIŞLAR

Kadınlar için erkeklerin hareketleri onların gözünde doğru ya da yanlış bir karar olduğunu anlaması için yeterli. Şüphesiz her kadın ve erkeğin farklı karakter ve mizaca sahip olması onların beklentilerini de değiştiriyor. Ancak genel anlamda kadınlar erkeklerin bazı davranışlarından soğuyabilir, geri dönüşümü olmayan yaralar açabilir. İşte kadınların erkeklerden yapmasını istemediği davranışlar…

BAKIMSIZ ERKEK MODELİ

Listenin başında şüphesiz temizlik konusu var. Bakımsız ve temiz olmayan erkekler olayı başlamadan kaybederler. Kadınlar bakımlı, giyimine kuşamına özen gösteren, güzel kokan ve belki de en önemlisi ağız ve diş temizliğine önem veren erkeklerle beraber olmak ister.

EZİK ERKEK MODELİ

Kadınlar kendini koruyan, kollayan ve her fırsatta savunan erkeklerden hoşlanırlar. Her işte geri planda duran, günlük işlerinin haricinde hiç bir işe karışmayan erkek modeli olan bu ezik erkek tipi genelde tercih sebebi olmaz. Erkeğe göre daha duygusal ve savunmasız olan kadınların bu tür erkeklere çok da tahammülü olduğu söylenemez.

DEDİKODU YAPAN ERKEN MODELİ

Bir kadın her zaman güvenmek istediği, sır tutabilen bir erkekle beraber olmak ister. Başkaları hakkında konuşan laf getirip götüren erkek modeli bir kadın için her zaman iticidir.

SIKICI ERKEK MODELİ

Monoton, sıkıcı bir erkekle hayatını paylaşmak belki de bir kadının isteyeceği son şeydir. Hayatını hep yeniliklere açık merak içinde olan bir erkekle geçirmek ister.

HER ŞEYE KARIŞAN ASABİ ERKEK MODELİ

Kadınlar erkeklerin ortalama bir sertlikte olmasını ister. Bu nedenle kadınlar her şeyi eleştiren as gergin erkeklerden pek haz etmezler.

CİMRİ ERKEK MODELİ

Her oturduğunda para muhabbeti yapılıyor ve hesabı kız arkadaşları ödüyorsa bu tarz bir erkek hiç bir kadının tercih sebebi olmaz. Küçük hesaplar yapan erkeklerden hep uzak durmak isterler.

UKALA ERKEK MODELİ

Çok bilmiş gibi konuşan, her konuda bir uzman edasıyla davranan erkekler en itici erkek modelleri arasında. Daha mütevazi olanlar tercih sebebidir.

SÜREKLİ TARTIŞAN ERKEK MODELİ

En ufak şeyleri bile sorun haline getirip ve tartışmaya başlayan tipler genellikle kadınları huzursuz eder ve bu yüzden pek tercih edilmezler.

ORTAMDA DEĞİŞİK DAVRANIŞLAR GÖSTEREN ERKEK MODELİ

Herhangi bir ortamda diğer arkadaşlarıyla samimi davranışlar sergilerken partnerine küçük düşürücü hareketler yapıp alay etmesi kadınların ilgi duymadığı erkekler modeline giriyor.