Kadınbudu köftenin püf noktası! MasterChef kadınbudu köfte tarifi ve malzemeleri
Kadınbudu köfte tarifi merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te dün takımların kaptanları kadınbudu köfte yaptı. Yarışmayı izleyen ekran başındaki seyirciler MasterChef kadınbudu köfte tarifini araştırmaya başladı. İşte kadınbudu köftenin püf noktası ve malzemeleri...
MasterChef kadınbudu köfte tarifi araştırılıyor. Dün Furkan ve Selin'in kaptan olarak seçildiği MasterChef'te kaptanların ek süresi için belirleyici yemek kadınbudu köfte oldu. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köftenin püf noktası nedir? Yarışmacıların yaptığı köfteyi tadan Şef Mehmet Yalçınkaya, "Kadınbudu köftenin dışının hafif yumuşak olması gerekir." diyerek kadınbudu köftenin püf noktasını anlattı. İşte MasterChef kadınbudu köfte tarifi ve malzemeleri...
KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
500-600 gram az yağlı köftelik kıyma
1 yumurta
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
Hazırlanışta;
· Yarım çay bardağı galeta unu
· Yarım çay bardağı buğday unu
· 1 yumurta
Kızartmak için;
3 su bardağı sıvı yağ (Ayçiçek)
KADINBUDU KÖFTE TARİFİ YAPILIŞI
1. Tava veya tencereye 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş soğanları ekleyin. 1 dakika kadar kavurduktan sonra kıymayı soğumaya bırakın.
2. Diğer yandan pirincinizi çok az haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın. Yumurtayı ve baharatları ekleyin. Köfte harcınızı yoğurun.
3. En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
4. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın. Köftelerinize iri oval şeklini verin.
5. Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kâsede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın. Kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun…
KADINBUDU KÖFTE YANINA NE GİDER?
Kadınbudu köfteyi salata ve patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.