Kadın girişimciler kivi ve hurmadan doğal pestil üretiyor

Yalova'da faaliyet gösteren kadın girişimci kooperatifi, kivi ve hurma pestilleri üretiyor. Pazara alınmayan meyveleri değerlendiren kadın girişimciler hem kazanç sağlıyor hem de diğer girişimci kadınlara örnek oluyor.

AA'da yer alan habere göre Yalova Altınova'da 10 kadın tarafından geçen yıl kurulan Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi, çeşitli meyvelerden pestil yaparak toptancılar ve e-ticaret siteleri aracılığıyla satışa sunuyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün tesislerinde üretim yapan kadınlar, kilogramı 100-150 lira olan kivi ve hurma pestilleri için patent ve coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

Kooperatif Başkanı Yasemin Fazlaca, Altınova bölgesinde yoğun olan meyveciliği kadınlar için ekonomik kazanca dönüştürmek amacıyla yola çıktıklarını bildirdi.

"HİÇBİR KATKI MADDESİ KULLANMADAN DOĞAL ÜRETİLİYOR"

Kivi ve hurma pestilleri için bir yıldır süren Ar-Ge çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Fazlaca, şunları kaydetti:

"Pazara sokulmayan, şekil olarak küçük görülen meyveleri çiftçilerden seracılardan alıyoruz, bunları püre haline getiriyoruz. Yine bölgemizdeki buzhanelerde biriktiriyoruz. Daha öncesinde, geçen yıl yazın yapıyorduk bu pestil kurutma işini fakat bizden kışın da talep olmaya başlayınca Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmaya imza attık. Türk damak tadına uygun, hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal olarak ürettiğimiz kivi ve hurma pestilleri için patent ve coğrafi işaret için başvurumuzu yaptık."

HAFTADA 300 KİLO ÜRETİLİYOR

Herkesin sağlıkla tüketebileceği ürünlerine aronya meyvesini de katarak vitamin değerlerini artırdıklarını aktaran Fazlaca, haftada 300 kilogram pestil ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kooperatif üyesi Canan Neşeli ise ürünlerinin beğenildiğini anlatarak, kooperatifin üye sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yalova'da kadın girişimciler kivi ve hurmadan pestil yaparak toptancılar ve e-ticaret siteleri aracılığıyla satışa sunuyor. Şekli pazara göre küçük olan meyveleri çiftçilerden seracılardan aldıklarını belirten kadın girişimciler, bunları değerlendirerek pestil üretiyor.