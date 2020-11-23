Kadın çiftçiler 18 ayda 800 bin lira gelir elde etti

Faydaları saymakla bitmeyen arı sütüne ilgi her geçen gün arttığı gibi arı sütü üretimiyle ilgili birçok ilde çalışmalar yapılıyor. Bu illerden biri olan Ordu'da arı sütü üretimi kadınların yüzlerini güldürdü.

İHA'da yer alan habere göre 2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ‘Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi’ kapsamında eğitim kursu alan 75 kadın çiftçi, kilosu 7 ile 10 bin liradan sattıkları arı sütü ile büyük bir ekonomik kazanç elde ediyor.

Bu çalışma kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen çalışmada 2019-2020 yıllarında 18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti.

KADIN ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR VE KAZANIYOR



“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganına uygun çalışmalara her alanda devam ettiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019 yılında ilk sertifikasını verdikleri kadın çiftçilerin ürettikleri arı sütleri ile hem kendilerine hem de ekonomiye önemli bir girdi sağladıklarını söyledi.

2 YILDA 80 KİLO ARI SÜTÜ ÜRETİLDİ

2019-2020 yıllarında toplam da 80 kilogram arı sütü üreten kadınların bu sütleri kilogram fiyatı ortalama 10 bin TL arasında sattığını söyleyen Başkan Güler, şu şekilde konuştu:

“Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın üreticiler, aldıkları eğitim sonrası 2 yılda toplamda 80 kilogram arı sütü elde etti. Üretimi yapılan arı sütünün kilogram fiyatı 7-10 bin TL arasında satışı gerçekleşti. Yaklaşık 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler."

Kadın üreticilerin ürettikleri arı ürünlerinin siteden satmaları için belediyenin destek olduğunu belirten Güler, bu şekilde arı ürünlerinin alışveriş sitesi üzerinden tüm dünyaya satış gerçekleştirildiğini söyledi.