Kadayıflı karides nasıl yapılır? MasterChef karides tarifi ve malzemeleri
"Karides nasıl yapılır? MasterChef karides tarifi nasıl? gibi soruların yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın lezzetini övdüğü kadayıflı karides tarifi ve malzemeleri haberimizde.
Karides tarifi araştırılıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te kadayıflı karides tarifinin yapılmasının ardından karides tarifi merak edilmeye başlandı. Somer Şef'in "Orjinal lezzet" diye tanımladığı kadayıflı karides kabuklu deniz ürünleri arasında oldukça seviliyor. Deniz lezzetlerini sofrasından eksik etmeyenler için kadayıflı karides tarifi ve malzemeleri haberimizde.
KADAYIFLI KARİDES İÇİN MALZEMELER
Yarım kilogram ayıklanmış karides
300 gram tel kadayıf
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
KADAYIFLI KARİDES YAPILIŞI
Önce kadayıfın didiklenmesi gerekiyor. Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek açın üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.