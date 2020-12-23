Kadayıf dolması tarifi ve püf noktası! Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Tel kadayıfın cevizle sarılıp kızartılarak yapılan kadayıf dolması Erzurum'un meşhur tatlısıdır. "Hem dolma hem tatlı bir arada olur mu?" diye düşünüyorsanız sultanların sofrasından eksik etmediği bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. İşte kadayıf dolması tarifi ve kadayıf dolmasının püf noktası...
Kadayıf dolması Erzurum'un meşhur tatlısıdır. Tel kadayıfla yapılan kadayıf dolmasının Selçuklu ve Anadolu beylikleri zamanlarında tüketildiği ve Sultanların en çok tercih ettiği tatlı olarak bilinir. Kadayıf dolması içi cevizle sarılıp yumurtaya batırılarak tavada kızartılıp sonra şerbetlenerek yenilir. Daha fazla iştahınızı kabartmadan işte kadayıf dolması tarifi ve kadayıf dolmasının püf noktası...
KADAYIF DOLMASI MALZEMELER
750 gr kadayıf
2 su bardağı ceviz içi
6 adet yumurta
Şerbet için
2 su bardağı su
4 su bardağı şeker
KADAYIF DOLMASI YAPILIŞI
Kadayıf dolmasının önce şerbetini hazırlayın. Kadayıfın içine çekilmiş olan cevizleri koyun ve yaprak sarma şeklinde sarın.
Bir kâsede yumurtaları kırın ve karıştırın. Kırdığınız yumurtalara batırın ve kızgın yağda kızartın. Kadayıf dolmasının püf noktası budur.
Kızardıktan sonra tavadan alın, şerbetin içine atın. Beş dakika kadar şerbette bekletin. Kevgirle şerbetin içinden alarak servis tabağına koyun.
Dondurma veya kaymakla sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Dileyenler üzerini cevizle süsleyebilir. Afiyet olsun...