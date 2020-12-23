Kadayıf dolması tarifi ve püf noktası! Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Kadayıf dolması Erzurum'un meşhur tatlısıdır. Tel kadayıfla yapılan kadayıf dolmasının Selçuklu ve Anadolu beylikleri zamanlarında tüketildiği ve Sultanların en çok tercih ettiği tatlı olarak bilinir. Kadayıf dolması içi cevizle sarılıp yumurtaya batırılarak tavada kızartılıp sonra şerbetlenerek yenilir. Daha fazla iştahınızı kabartmadan işte kadayıf dolması tarifi ve kadayıf dolmasının püf noktası...



KADAYIF DOLMASI MALZEMELER

750 gr kadayıf

2 su bardağı ceviz içi

6 adet yumurta

Şerbet için

2 su bardağı su

4 su bardağı şeker

KADAYIF DOLMASI YAPILIŞI

Kadayıf dolmasının önce şerbetini hazırlayın. Kadayıfın içine çekilmiş olan cevizleri koyun ve yaprak sarma şeklinde sarın.

Bir kâsede yumurtaları kırın ve karıştırın. Kırdığınız yumurtalara batırın ve kızgın yağda kızartın. Kadayıf dolmasının püf noktası budur.

Kızardıktan sonra tavadan alın, şerbetin içine atın. Beş dakika kadar şerbette bekletin. Kevgirle şerbetin içinden alarak servis tabağına koyun.

Dondurma veya kaymakla sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Dileyenler üzerini cevizle süsleyebilir. Afiyet olsun...