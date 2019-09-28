Balkan ve kafkasların meşhur lezzeti: Kaçamak yemeği!

Kaçamak yemeğinin bir diğer adı ise mamaliga’dır. Kaçamak yemeği pekmezli olarak da yapılmaktadır. Yöresel bir yemek olan kaçamak yemeği herkes tarafından çok bilinen bir yemek olmasa da kesinlikle tadılması gereken lezzetler arasındadır. Pekmezli kaçamak yemeği yapabilmek için tereyeağı, mısır unu, pekmez, su ve tuz gerekmektedir. Hazırlama süresi ortalama beş dakika olan kaçamak yemeğinin pişirme süresi ise sadece on beş dakikadır.

PEKMEZLİ KAÇAMAK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

0,75 litresu

350 gram mısır unu

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı pekmez

PEKMEZLİ KAÇAMAK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencerede suyu ve tuzu birlikte kaynatın.

Su kaynadıktan sonra ocaktan kenara alın ve mısır ununu yavaş yavaş ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın.

Tencereyi tekrar ocağa alıp, kısık ateşte bulamaç haline gelene kadar pişirin.

Pişen kaçamağı servis tabağına alın ve tahta kaşık yardımıyla orta kısımlarına delikler açın.

Erittiğiniz tereyağını üzerine gezdirdikten sonra pekmezi de üzerine dökün ve servis edin.