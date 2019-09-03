Sakinleştirici özelliği ile tanınıyor

Eski dönemlerden beri kullanımı yaygın olan kabuk tarçının insan sağlığı hakkında faydaları sayılamayacak kadar çok fazla. Kış aylarında herkesin severek tükettiği bir baharat olan kabuk tarçın hem rulo hem de toz halinde lezzetini ortaya seriyor. Salep severlerin bir numarası olan kabuk tarçının faydalarını saymakla bitmez.

KABUK TARÇININ FAYDALARI

Damar Tıkanıklığına Faydası: Damar tıkanıklığı, kanın fazla pıhtılaşması sonucunda oluşabilen bir rahatsızlıktır. Tarçın sizi bu rahatsızlıktan koruyacak bir etkiye sahiptir. Ayrıca damar tıkanıklığından dolayı oluşabilen el ve ayak titremelerini de önlemektedir.

Damar tıkanıklığı, kanın fazla pıhtılaşması sonucunda oluşabilen bir rahatsızlıktır. Tarçın sizi bu rahatsızlıktan koruyacak bir etkiye sahiptir. Ayrıca damar tıkanıklığından dolayı oluşabilen el ve ayak titremelerini de önlemektedir. İştah Açar: Tarçının yemeklere ve tatlılara kattığı koku ve tat yetmezmiş gibi, bir de iştah açıyor. Ferahlık verdiğini de eklemeden geçemeyeceğim.

Tarçının yemeklere ve tatlılara kattığı koku ve tat yetmezmiş gibi, bir de iştah açıyor. Ferahlık verdiğini de eklemeden geçemeyeceğim. Bağırsak Sorunlarını Çözer: Tarçının, bağırsak kurtlarını dökmek ve bağırsaktaki iltihaplanmayı iyileştirmek gibi bir etkisi vardır.

Tarçının, bağırsak kurtlarını dökmek ve bağırsaktaki iltihaplanmayı iyileştirmek gibi bir etkisi vardır. Vücut Direncini Arttırır: Özellikle kış aylarında vücudumuzun yenik düştüğü, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Tarçın, hem vücut direncini arttırır. Hem de nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların oluşumunu önler.

Özellikle kış aylarında vücudumuzun yenik düştüğü, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Tarçın, hem vücut direncini arttırır. Hem de nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların oluşumunu önler. Şeker Hastaları İçin Faydası: Tarçın vücuttaki kan şekerini dengeler. Bu yüzden şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Şeker hastalarının fırsat buldukça tüketmeleri önemlidir.

KABUK TARÇININ DİĞER YARARLARI

Gaz söktürücüdür.

Öksürüğü, kötü kokuları ve ishali kesmek gibi bir etkisi vardır.

Cinsel isteği arttırmaktadır.

Adet öncesindeki gerginliği alır.

Koli bakterilerinin vücuda yayılmalarını önlemektedir.

Hazmı kolaylaştırmaktadır.

Tarçını koklamak, hafızayı canlandırır.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir ve kusmayı önlemektedir.

Kabuklu Tarçın Çayı Tarifi

Malzemeler

5 adet çubuk tarçın

1,5 yemek kaşığı toz şeker

2 bardak su

Yapılışı: Derin bir kap içerisine tarçınlarımızı koyuyoruz. Üstüne şekerimizi ve suyumuzu ekleyip ocağa alıp, kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve 20 dakika kadar o şekilde kaynatıyoruz. Daha sonra ocaktan alıp, soğumasını bekliyoruz. Cam bir kavanoza koyup buzdolabında saklıyoruz. İçeceğimiz zaman bardağımızın 3’te birine bu çayımızdan ısıtarak koyuyoruz ve üstünü kaynamış su ile tamamlıyoruz. İsteğe bağlı olarak içerisine 1 kaşık bal ya da şeker ekleyebilirsiniz.

Önemli: Kabuk tarçın çayını çok tüketmek zararlı olabilir. Haftada en fazla 5-6 defa kullanılabilir. Ve bir haftadan sonra 20 gün kadar ara verilmelidir.

KABUK TARÇIN ÇAYININ FAYDALARI

Kabuk tarçının birçok faydası olduğundan zaten bahsetmiştik. Şimdi de verdiğimiz kabuk tarçın çayı tarifinin faydalarından bahsetmek istiyorum. En az kurusu kadar faydası olan kabuk tarçın çayının işte faydaları:

Faranjite karşı direnç sağlamaktadır.

Romatizmayı önlemektedir.

Sakinleştirici etkisi vardır ve gerginliği almaktadır.

Yorgunluğu ve zihin yorgunluğunu gidermektedir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

Migreni önlemektedir.

Deri hastalıklarına karşı direnç sağlamaktadır.

Yoğun çalışma temposundan dolayı oluşan baş ağrısını önlemektedir.

Geniş spektrumlu doğal bir antibakteriyel etkisi vardı.

KABUK TARÇIN İÇİN PRATİK BİLGİLER