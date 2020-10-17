Kabızlık ve karın ağrısı kist belirtisi olabilir

Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve adet düzensizliği gibi nedenlerin sebebi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yumurtalık kistlerinin yırtıldığında ciddi ağrı ve bazen de iç kanamaya sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar, kistlerin belirtileri arasında karında ağrı, dolgunluk hissi, şişkinlik, adet düzensizliği, lekelenme, idrar yolu şikayetleri, göğüslerde hassasiyet, ağrılı bağırsak hareketleri ve kabızlığın yer aldığını ifade etti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, özellikle menopoz dönemindeki kistlere dikkat çekerek kadınlarda düzenli kontroller hakkında bilgi verdi.

5 çeşit yumurtalık kisti olduğunu belirten Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, “Yumurtalıkların içinde veya yüzeyinde zaman zaman kist yapıları oluşur. Bunların çoğu rahatsızlık vermez, zararsızdır ve tedavisiz birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolur.” dedi.

KİSTLER İÇ KANAMAYA NEDEN OLABİLİR

Kistler yırtıldığında ise iç kanamaya da neden olabileceğine değinen Kavasoğlu, şöyle devam etti:

“Menopoz dönemindeki kistler kötü huylu olmaya eğilimlidir. Yumurtalık kistleri yırtıldığında ciddi ağrı ve bazen de iç kanamaya sebep olabilir. Bazen de kistler kendi etrafında dönebilir. Bu durumlarda da ciddi ağrı, bulantı, kusma olabilir. Kistlerin başlıca belirtileri arasında karında ağrı, dolgunluk hissi, şişkinlik, adet düzensizliği, lekelenme, idrar yolu şikayetleri, göğüslerde hassasiyet, ağrılı bağırsak hareketleri ve kabızlık yer alıyor.”

“DÜZENLİ KONTROL ŞART”



Kavasoğlu, özellikle şiddetli ve keskin karın ağrısı, ateş, kusma, baygınlık hissi, hızlı solunum gibi durumlarda acil tıbbi müdahalenin gerektiğine işaret ederek, şu şekilde konuştu: