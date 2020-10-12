Kabızlık hemoroid(basur) sebebi olabilir! Hemoroid(basur) tedavisi nedir?

Basur nedir? Hemoroid(basur) tedavisi nasıl olur? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hemoroid, halk arasında basur ya da mayasıl olarak da adlandırılan, makatın çevresinde mevcut olan damarların, bacaklarda görülen varisler gibi şişmesiyle oluşan bir hastalıktır. İşte basur ile ilgili merak edilenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, hastalığın oldukça rahatsız edici ve acı veren bir problem olduğunu dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Bu aynı zamanda birçok kişinin muzdarip olduğu çok yaygın bir sağlık sorundur. En sık karşılaşılan komplikasyon ise ıkınma sırasında ortaya çıkan kanamadır. İkinci sık yaşanan komplikasyon ise acı veren kan pıhtılarıdır. Kabızlık, düzensiz beslenme, yeterli meyve ve sebze tüketmemek, hamilelik, prostat büyümesi, doğum esnasındaki ıkınma baskısı, ıkınırken çok fazla efor sarf etme, ailevi yatkınlık, karaciğer sirozu, oturur vaziyette çok zaman geçirmek, mesleki durumlar hemoroidin sebepleri arasındadır.”

HEMOROİT TEDAVİSİNDE CERRAHİ YÖNTEMLER



Hareketsiz ve oturarak çalışmanın bu hastalığı tetiklediğini belirten Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak şu bilgileri verdi: