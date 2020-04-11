Kabızlığa ne iyi geliyor? Kabızlığa iyi gelen çorba tarifi

Kabızlık sebepleri, kabızlığa iyi gelen tarifler merak ediliyor. Evden çıkılamayan şu günlerde özellikle mutfakta çok vakit geçirmek, beslenmeye dikkat etmemek kabızlık sorununu da beraberinde getiriyor. Peki, kabızlığa ne iyi geliyor? Diyetisyen Vildan Çelik, Mor Papatya’ya özel kabızlığa iyi gelen çorba tarifi verdi.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Diyetisyen Vildan Çelik, kabızlık ile ilgili beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kabızlık ile mücadele eden kişilerin aslında öncelikle bağırsaklarındaki temel problemi çözmeleri gerektiğini belirten Diyetisyen Vildan Çelik, kabızlığa iyi gelen besinler hakkında şöyle konuştur:

“Ancak bazı gıdalar vardır ki; bağırsağın düzenlenmesinde yardımcıdır. Bunlara prebiyotik gıdalar deriz. Prebiyotik kaynak; soğan, sarımsak, kırmızı pancar, pırasa, avokado, tatlı patates, enginar, brokoli, yer elması, bal kabağı ve turp olarak sıralanabilir. Yanında bir de ev yapımı turşu, elma sirkesi ile desteklerseniz çok daha etkili olur. Yoğun kabızlık yaşadığınız dönemlerde prebiyotik sebzelerden zengin çorbalar, şikayetlerinizin rahatlamasında yardımcıdır. Çocuk- yetişkin herkesin tüketebileceği bir tariftir. “

KABIZLIĞA İYİ GELEN ÇORBA TARİFİ MALZEMELER

3 uzun pırasa

1 dilim bal kabağı

Zeytinyağı

Soğan veya patates

3 bardak et suyu veya kemik suyu

6 bardak sıcak su

TERBİYESİ İÇİN MALZEMELER

1 büyük limon suyu

1 yumurta sarısı

KABIZLIĞA İYİ GELEN ÇORBANIN YAPILIŞI

3 Uzun dal pırasayı ince ince doğrayıp, yine küçük küpler halinde doğranmış 1 Dilim bal kabağını zeytinyağında biraz soteleyin. İçerisine ( tercihe bağlı ) 1 ufak soğan ya da yarım tatlı patates ekleyebilirsiniz.

Üzerine 3 bardak et- kemik suyu ve 6 bardak normal su ilave ederek pişirin. (Kemik suyu oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.)

Bu karışım piştikten sonra blender ile parçalanarak çorba haline getirilir ve içerisine ayrı bir yerde hazırladığımız terbiyesi ilave edilir.

Terbiyesinde 1 büyük limonun suyuna 1 yumurtanın sarısını çırparak kullanıyoruz. Dilediğiniz baharatları da ilave ederek çorbanızı pişirebilirsiniz.